Ôtô Trung Quốc lần đầu bán nhiều nhất tháng tại Anh

Jaecoo J7 bàn giao nhiều xe hơn Ford, Nissan, Kia, vươn lên vị trí dẫn đầu doanh số trong tháng 3.

Tổng cộng 10.064 chiếc Jaecoo J7 bán ra trong tháng 3, vượt qua 9.193 xe Ford Puma, 8.718 xe Nissan Qashqai và 7.310 xe Kia Sportage, theo SMMT (Hiệp hội các nhà sản xuất và kinh doanh ôtô). Đây là lần đầu tiên một mẫu xe đến từ Trung Quốc vươn lên dẫn đầu danh sách xe bán chạy nhất tháng tại thị trường Anh.

Stt Mẫu xe Doanh số tháng 3 (Đơn vị: Xe) 1 Jaecoo J7 10.064 2 Ford Puma 9.193 3 Nissan Qashqai 8.718 4 Kia Sportage 7.310 5 Vauxhall Corsa 6.315 6 Volvo XC40 6.311 7 MG HS 6.135 8 Volkswagen Golf 5.890 9 Tesla Model Y 5.177 10 BMW Series 1 4.936

Tháng 3 cũng là thời điểm bán hàng sôi động nhất của ngành công nghiệp ôtô ở xứ sở sương mù, khi mà xe điện, xe HEV đạt doanh số kỷ lục.

Kể từ khi ra mắt thị trường Anh vào tháng 9/2025, Jaecoo J7 luôn nằm trong danh sách xe bán chạy hàng tháng. Tính lũy kế từ đầu năm 2026, J7 bán được 15.569 xe, xếp thứ hai sau Puma với 15.128 xe, Sportage giữ hạng ba với 14.190 xe, Qashqai ở vị trí thứ tư với 12.853 xe.

Trong đó, J7 bản PHEV nhanh chóng trở thành "ngôi sao" của dòng sản phẩm, chiếm 85% doanh số bán ra trong tháng 3, hãng xe Trung Quốc chia sẻ.

Tại Anh, J7 có giá khởi điểm 38.600 USD cho bản chạy xăng, và lên đến 46.600 USD cho bản PHEV cao cấp nhất. Ngay cả ở bản cao nhất, J7 vẫn có mức giá thấp hơn so với các đối thủ xe plug-in hybrid cùng kích thước, mang lại lợi thế cạnh tranh rõ rệt về giá.

Thị trường xe mới ở Anh tăng tốc trong tháng 3, với báo cáo mức tăng 6,6% lên 380.627 xe đăng ký mới, trở thành tháng bán nhiều nhất kể từ năm 2019. Khách hàng cá nhân dẫn đầu ở mức 10,1%, trong khi các đội xe tăng 3,5% và cho các doanh nghiệp tăng 18,8%.

Xe điện hóa có một tháng kỷ lục, dẫn đầu với sự tăng vọt 46,9% ở dòng PHEV. Dòng HEV xếp thứ hai với mức tăng 7,3%, trong khi xe điện tăng 24,2%.

Về thị phần, PHEV chiếm 13%, HEV đạt 15,8% và xe điện chiếm 22,6% doanh số tại Anh trong tháng 3. Tuy nhiên, con số này vẫn thấp hơn nhiều so với mục tiêu 33% xe không phát thải mà chính phủ đặt ra cho năm 2026.

Stt Mẫu xe Lũy kế 2026 (Đơn vị: Xe) 1 Ford Puma 16.128 2 Jaecoo J7 15.569 3 Kia Sportage 14.190 4 Nissan Qashqai 12.853 5 Vauxhall Corsa 10.552 6 Volvo XC40 9.288 7 Volkswagen Golf 9.176 8 MG HS 9.147 9 Nissan Juke 8.512 10 Mini Cooper 8.109

SMMT cho biết các nhà sản xuất ôtô đang phải dựa nhiều vào giảm giá để duy trì đà tăng trưởng. Đồng thời, chi phí pin đang cao hơn khoảng 30% so với dự kiến, trong khi giá sạc công cộng tăng 140% trong 5 năm qua. Sự kết hợp này khiến biên lợi nhuận ngày càng trở nên bấp bênh.

Tình hình ngày càng trở nên phức tạp hơn do cuộc khủng hoảng Iran đang diễn ra. Cuộc xung đột đã đẩy giá nhiên liệu tăng mạnh và thúc đẩy người dùng cân nhắc sử dung xe điện, nhưng nó cũng có nguy cơ làm suy giảm niềm tin của người tiêu dùng khi chi phí sinh hoạt ngày càng tăng trên diện rộng.

Minh Vũ (theo Carscoops, AutoCar)