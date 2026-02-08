Ôtô Trung Quốc chiếm hơn 35% thị phần thế giới năm 2025

Tổng doanh số ôtô toàn cầu đạt 96,47 triệu xe, tăng 5%, trong đó Trung Quốc bán được 34,35 triệu xe, tăng 9% so với 2024.

Doanh số một số thị trường lớn như sau: Mỹ 16,72 triệu xe (tăng 1%), Ấn Độ 5,58 triệu xe (tăng 7%), Nhật Bản 4,56 triệu xe (tăng 3%) và Đức 3,16 triệu xe (tăng 1%). Riêng Trung Quốc tới 34,35 triệu xe, tăng 9%, theo Hiệp hội xe con Trung Quốc CPCA (China Passenger Car Association).

Dây chuyền sản xuất xe BYD tại Trung Quốc. Ảnh: BYD

Ở một số quốc gia, thị trường xe hơi ở Nga đang trải qua sự suy giảm đáng kể, ở Mexico đang chậm lại, trong khi các nước ở Nam Mỹ, như Argentina lại hoạt tăng trưởng tốt.

Nửa đầu 2025, thị phần của xe hơi Trung Quốc đạt 36% với 15,65 triệu xe bán ra, tăng 11% so với cùng kỳ năm 2024. Riêng trong tháng 11, thị phần tăng lên 40% và 37% vào tháng 12 năm 2025, đạt 35,6% cho cả năm.

Nhìn lại giai đoạn từ 2016-2018, ôtô Trung Quốc chiếm khoảng 30% thị phần ôtô toàn cầu. Năm 2019, con số này giảm xuống 29%. Từ 2020-2021, thị phần hồi phục lên 32%. Năm 2022, thị phần của Trung Quốc tăng lên 33,5%. Năm 2023, duy trì ở mức 33,8%. Năm 2024, thị phần tăng lên 34,2% của thị trường ôtô toàn cầu.

Trong số 10 nhà sản xuất ôtô hàng đầu thế giới năm 2025, có ba công ty của Trung Quốc góp mặt: BYD ở vị trí thứ 5, Geely thứ 7 và Chery thứ 10. Dưới đây là bảng danh sách 10 nhà sản xuất ôtô có thị phần lớn nhất thế giới năm 2025.

Xếp hạng Nhà sản xuất ôtô Thị phần toàn cầu 1 Toyota 10,8% 2 Volkswagen 8,9% 3 Hyundai, Kia 7,4% 4 Stellantis 5,5% 5 BYD 5,4% 6 Renault-Nissan 5,4% 7 Geely 4,6% 8 GM 4,6% 9 Ford 4,4% 10 Chery 3,7%

Hơn nữa, Trung Quốc đã xuất khẩu 8,32 triệu xe vào năm 2025, tăng 30% so với năm 2024, duy trì vị trí nhà xuất khẩu lớn nhất thế giới trong ba năm liên tiếp. Cụ thể, xuất khẩu xe năng lượng mới đạt 3,43 triệu chiếc, tăng 70%. Giá xuất khẩu trung bình giảm xuống còn 16.000 USD chủ yếu do thị phần xuất khẩu của Tesla giảm.

Mexico là quốc gia điểm đến lớn nhất và thị phần tăng lên ở Trung Đông, Trung và Nam Mỹ và cả châu Âu.

Với thị trường Việt Nam, Trung Quốc xuất khẩu 47.895 xe, tăng 53,9% so với năm 2024, theo thống kê của Hải quan Việt Nam. Lượng xe nhập từ Trung Quốc đứng thứ ba thị trường sau Indonesia - 78.156 xe và Thái Lan - 66.109 xe.

Minh Vũ