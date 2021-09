Ôtô sạc điện lần đầu bán vượt xe động cơ dầu

Lần đầu tiên trong lịch sử, doanh số xe thuần điện và sạc điện tại châu Âu vượt mặt dòng xe máy dầu trong tháng 8 tại châu Âu.

Xe thuần điện và hybrid sạc điện (plug-in hybrid - PHEV) chiếm 21% thị phần, với 151.737 xe được giao. Trong khi đó, ôtô sử dụng động cơ dầu chiếm 20%, với 141.635 xe bán ra. Đây là lần đầu tiên xe điện và hybrid sạc điện bán nhiều hơn ôtô động cơ dầu tại châu Âu, theo số liệu được JATO châu Âu cung cấp.

Dòng xe động cơ xăng vẫn chiếm tỷ lệ lớn nhất với 56% thị phần, nhưng đang có xu hướng giảm.

Volkswagen ID.3 - xe thuần điện bán chạy nhất châu Âu trong tháng 8. Ảnh: Car and Driver

Trong 8 tháng đầu năm nay, xe thuần điện và PHEV bán được tổng cộng 1,32 triệu chiếc, trong khi cùng kỳ 2020 chỉ là 158.300 xe. Sản phẩm bán chạy nhất trong số xe thuần điện của tháng 8 là mẫu Volkswagen ID.3 và là tháng thứ hai liên tiếp, với Tesla Model 3 theo sát phía sau, và Volkswagen ID.4 đứng thứ ba.

Với dòng PHEV, Ford Kuga vẫn giữ vững ngôi vương dù giảm 26% so với cùng kỳ năm ngoái, và Mercedes GLC cùng BMW series 3 bản PHEV lần lượt đứng hai vị trí tiếp theo.

Dù mức giảm hai con số trong tháng thứ hai liên tiếp, tổng doanh số thị trường ôtô của châu Âu trong 8 tháng đầu năm là 8,01 triệu xe, cao hơn so với mức 7,2 triệu xe của 2020.

Tổng số xe mới đăng ký trong tháng 8 ở châu Âu là 713.714 xe, thấp hơn 18% so với 2020, và giảm 33% so với 2019. Mức giảm chủ yếu do tác động bởi thiếu chip - tình trạng dẫn tới quãng thời gian chờ nhận xe ngày càng kéo dài với phần lớn các mẫu xe mới và đẩy nhiều khách hàng sang thị trường xe cũ.

Mỹ Anh (theo Carscoops)