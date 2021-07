Doanh số ôtô điện của Volkswagen bùng nổ trong 2021

Gần 171.000 ôtô điện của tập đoàn Volkswagen đến tay khách hàng trong 6 tháng đầu năm 2021, tăng hơn gấp ba so với cùng kỳ năm ngoái.

Kế hoạch lấn sân sang ôtô điện của tập đoàn Volkswagen tiếp tục thành công trong nửa đầu 2021. Danh mục các sản phẩm ôtô điện hiện có của tập đoàn gồm Volkswagen ID.4, Volkswagen ID.6, Skoda Enyaq iV, Audi Q4 e-tron, Audi Q4 Sportback e-tron, Audi e-tron GT và Porsche Taycan Cross Turismo.

Mẫu xe điện Volkswagen ID.3. Ảnh: VW

Nếu quý I ghi nhận gần 60.000 ôtô điện các loại của tập đoàn này bán ra, tăng 78% so với cùng kỳ năm ngoái, thì sang quý II lượng xe điện bán ra tăng lên đáng kể, 111.000 xe, tăng 265% so với cùng kỳ năm ngoái. Như vậy tính nửa đầu 2021, hãng bán 171.000 xe điện, tăng 165% so với cùng kỳ (64.462 xe), tương đương gần gấp 3 lần.

Ngoài ra, số lượng xe lai sạc điện Plug-in Hybird EV (PHEV) cũng được hưởng lợi từ nhu cầu gia tăng đáng kể của khách hàng. 171.300 xe PHEV đã được giao, tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ năm trước.

Thị trường châu Âu dẫn đầu tiêu thụ xe điện Volkswagen trong nửa đầu năm, với thị phần khoảng 26%. Tại Mỹ, tập đoàn đã bàn giao hơn 18.500 ôtô điện cho khách hàng. Tại Trung Quốc, 18.200 xe điện bàn giao cho khách hàng trong nửa đầu năm 2021, chiếm 10,7% tổng lượng giao hàng xe điện trên toàn thế giới của tập đoàn.

Volkswagen bắt đầu bán ôtô điện ở châu Âu vào năm ngoái với mẫu ID.3. Năm nay, mẫu xe này được tiếp nối bởi mẫu SUV chạy điện ID.4, cũng đã được ra mắt tại Mỹ và Trung Quốc vào tháng 3. Ngoài ra, ID.6, một chiếc SUV điện 7 chỗ ngồi được thiết kế riêng để đáp ứng nhu cầu của khách hàng Trung Quốc, đã có mặt tại nước này từ tháng 6.

Những mẫu ôtô điện của tập đoàn Volkswagen có doanh số cao nhất trong nửa đầu 2021:

- Volkswagen ID.4: 37.292 xe

- Volkswagen ID.3: 31.177 xe

- Audi e-tron (bao gồm cả Sportback): 25.794 xe

- Porsche Taycan (bao gồm Cross Turismo): 19.822 xe

Khánh Vân