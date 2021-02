Ôtô khách gây tai nạn liên hoàn, 3 người chết

Bình ĐịnhÔtô khách 16 chỗ chạy từ hướng Bắc vào Nam, khi đến thị xã An Nhơn thì tông nhiều xe máy, ôtô khiến 3 người chết, 2 người bị thương.

Tài xế Huỳnh Sơn Thạch, 36 tuổi, quê huyện Hoài Nhơn lái xe khách trên quốc lộ 1, khi qua phường Đập Đá, thị xã An Nhơn (phía Bắc TP Quy Nhơn), trưa 15/2 thì đâm vào xe máy do chị Phan Thị Hòa Lợi (31 tuổi, ở thị xã An Nhơn) chở mẹ là bà Lê Thị Hạ (58 tuổi) chạy cùng chiều.

Ôtô khách (phải) tông vào mái hiên nhà dân sau khi gây tai nạn cho nhiều xe khác. Ảnh: Quy Nhơn.

Ôtô khách sau đó tiếp tục chạy sang lề trái đường, tông vào ôtô của anh Nguyễn Đức Cường (43 tuổi, ở TP HCM) và một ôtô cùng hai xe máy khác. Ôtô khách tông vào mái hiên nhà dân rồi mới dừng lại.

Tai nạn khiến bà Hạ chết tại chỗ; chị Lợi, anh Cường tử vong trên đường đi cấp cứu; hai người khác bị thương đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định.

Tại hiện trường, xe máy của chị Lợi bị giẫm nát, các ôtô, xe máy còn lại đều vỡ kính, móp méo phần đầu, đuôi xe.

Xe máy của chị Lợi hư hỏng sau khi bị ôtô khách tông. Ảnh: Quy Nhơn.

Công an thị xã An Nhơn cho biết, kết quả kiểm tra ban đầu, tài xế không có nồng độ cồn, không dương tính ma túy.

Phạm Linh