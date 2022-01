Ôtô Hongqi chính hãng giá từ 1,5 tỷ đồng

Hongqi (Hồng Kỳ) mở bán hai dòng xe, gồm sedan H9 giá từ 1,508 tỷ và SUV chạy điện, E-HS9 từ 2,768 tỷ đồng.

Định vị dưới mẫu limousine L5 thiết kế cổ điển, chủ yếu dành cho các quan chức chính phủ, Hongqi H9 là chiếc sedan mang chất sang trọng hơi hướng hiện đại nhất trong dải sản phẩm của hãng. H9 bán tại Việt Nam nhập khẩu từ Trung Quốc với 5 phiên bản lựa chọn, ba bản lắp động cơ 2.0 tăng áp kèm hệ thống điện nhẹ mild-hybrid và hai bản động cơ 3 lít siêu nạp.

Hongqi H9 dài 5.137 mm, rộng 1.904 mm và cao 1.493 mm, trục cơ sở 3.060 mm. Những thông số này lớn hơn các mẫu sedan cỡ E như BMW Series 5, Mercedes E-class nhưng nhỏ hơn cỡ F như Series 7, S-class.

Mẫu Hongqi H9 trong sự kiện ra mắt tại Việt Nam, hôm 19/1 tại Hải Phòng.

Năm 2018, cựu giám đốc thiết kế của Rolls-Royce, ông Giles Taylor về đầu quân cho hãng mẹ của Hongqi là FAW. Những mẫu xe của Hongqi từ đó mang chất sang và hướng đến nhóm khách giàu có nhiều hơn. Phần đầu xe phảng phất dấu ấn của hãng siêu sang Anh quốc nhất khi ca-pô cao, dài kết hợp cùng mặt ca-lăng rộng với các thanh kim loại đổ dọc. Đuôi xe vuông vức với dải LED vắt ngang.

H9 trang bị đèn pha LED thông minh tự động điều chỉnh vùng sáng. Hai bản cao cấp nhất có hệ thống treo dạng khí nén, cửa hít, gương chiếu hậu nhớ vị trí theo ghế lái. La-zăng tùy chọn 18-20 inch. Tất cả các phiên bản của Hongqi H9 đều trang bị cửa sổ trời toàn cảnh, tay nắm cửa ẩn. Riêng cửa kính nhiều lớp cách âm không có trên bản 2.0 tiêu chuẩn.

Nội thất mẫu sedan của Hongqi theo hướng công nghệ với các màn hình cảm ứng cỡ lớn. Vô-lăng bọc da đa chức năng, điều hòa 4 vùng, hệ thống lọc không khí, âm thanh vòm 12 loa Bose, sạc không dây. Ngoại trừ bản tiêu chuẩn, nội thất H9 phần lớn bọc da bò, ghế lái chỉnh điện 14 hướng, đèn viền trang trí 253 màu. Các bản cao cấp có hệ thống sưởi, massage trên ghế.

Động cơ tăng áp 2 lít trên H9 cho công suất 252 mã lực, mô-men xoắn cực đại 382 Nm. Lựa chọn động cơ siêu nạp 3 lít V6 của H9 cho công suất 283 mã lực, mô-men xoắn 400 Nm. Tất cả các phiên bản đều đi kèm hộp số ly hợp kép 7 cấp, dẫn động cầu sau.

Mẫu SUV thuần điện E-HS9.

Mẫu xe thứ hai của Hongqi bán tại Việt Nam là SUV thuần điện, E-HS9. Kích thước dài, rộng, cao của xe lần lượt là 5.209 mm, 2.010 mm và 1.731 mm, trục cơ sở 3.110 mm. Thông số này của Hongqi E-HS9 tương đương các mẫu SUV cỡ lớn của BMW, Mercedes như X7, GLS.

E-HS9 như bản gầm cao của sedan H9 với tạo hình tổng thể gần tương tự nhau. Ba phiên bản cao nhất của E-HS9 đều lắp đèn pha LED thích ứng, cửa hít, treo khí nén (trừ bản Deluxe), cửa sổ trời toàn cảnh. Nội thất có các màn hình nối dài, tràn bảng táp-lô. Xe cung cấp tùy chọn 3 hàng ghế hoặc 2 hàng (ghế sau thương gia) với nhiều tiện nghi.

Mẫu SUV chạy điện của Hongqi trang bị hai môtơ điện ở hai cầu, tổng công suất 550 mã lực, mô-men xoắn 750 Nm. Pin là loại lithium-ion 99 kWh. Trong điều kiện lý tưởng, xe vận hành 510 km sau mỗi lần sạc đầy. Hãng chưa công bố thời gian sạc đầy trong bao lâu, nhưng tại Việt Nam chỉ có sạc cắm vào điện dân dụng 220V hoặc 380V. Với pin 99 kWh, phải cắm cả nửa ngày mới đầy.

Cả H9 và E-HS9 đều cung cấp hàng dài các trang bị an toàn. Các bản cao cấp có hệ thống cảnh báo va chạm, cảnh báo chệch làn, hỗ trợ giữ làn/chuyển làn, phát hiện biển báo tốc độ, camera 360 độ... Cả hai xe bán ra với mức bảo hành 5 năm hoặc 150.000 km. Riêng bộ pin trên E-HS9 bảo hành 8 năm hoặc 160.000 km.

Mẫu xe Giá (tỷ đồng) H9 2.0 Elegance 1,508 H9 2.0 Luxury 1,668 H9 2.0 Premium 1,888 H9 3.0 Premium 2,468 H9 3.0 Flagship 2,688 E-HS9 Executive (7 chỗ) 2,768 E-HS9 Deluxe (7 chỗ) 2,968 E-HS9 Premium (6 chỗ) 3,339 E-HS9 Flagship (4 chỗ) 3,688

Thiết kế, "option", công nghệ an toàn như những mẫu xe sang nhưng cách định giá của hãng không cho thấy định vị hạng sang tại Việt Nam. H9 lớn hơn Series 5 (giá 2,499-3,289 tỷ đồng), E-class (2,05-2,95 tỷ đồng), công nghệ an toàn, tiện nghi ngang ngửa, thậm chí vượt trội hơn, nhưng giá bán thấp hơn nhiều. Tương tự là E-HS9 với những mẫu xe xăng hạng sang như X7, GLS.

Hongqi hay những mẫu xe Trung Quốc về Việt Nam thời gian qua đều đem đến một ngoại hình hiện đại, tiện nghi và công nghệ hấp dẫn hơn nhiều so với mức giá, nếu so với các đối thủ cùng phân khúc. Các hãng xe của nước láng giềng đều là những thương hiệu mới mẻ tại Việt Nam, chất lượng chưa được kiểm chứng nhiều qua thời gian, hệ thống đại lý phân phối còn ít. Xe Trung Quốc vì thế cần bước qua những rào cản này để phát triển ở thị trường Việt, nơi dung lượng còn nhỏ, nhiều thương hiệu mạnh cạnh tranh, quyết định mua xe của người dân rất cẩn trọng vì giá trị xe vẫn là một tài sản lớn so với mặt bằng thu nhập chung.

Thành Nhạn