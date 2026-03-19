'Ôtô giá rẻ càng nhiều, tôi ra đường càng lo nơm nớp'

Giá trị chiếc ôtô giờ chỉ nhỉnh hơn chiếc xe máy đắt tiền và ngày càng nhiều những hiểm họa từ người mới bắt đầu lái ôtô.

Ôtô ngày càng rẻ, tưởng là dấu hiệu của sự phát triển, nhưng ngoài đường lại đang kể một câu chuyện hoàn toàn khác sự hỗn loạn đang lớn dần lên từng ngày. Khi tài chính không còn là rào cản, việc sở hữu ôtô không còn là mục tiêu xa vời thì kỹ năng và ý thức của một số người mới cầm lái lại không tăng trưởng kịp với số lượng xe ra đường.

Có một vấn đề mà những người thường xuyên lái xe đang truyền tai nhau trên các hội nhóm là: thấy chiếc XXX thì tránh xa, thấy hãng taxi YYY cũng tránh xa. Tức là, có một tỷ lệ không nhỏ người mới lái sử dụng một dòng xe nào đó (cả xe cá nhân và tài xế taxi) thường xuyên gây tai nạn, khiến những người khác lo lắng muốn tránh xa.

Trên đường phố, không khó để bắt gặp những những chiếc ôtô nhỏ len lỏi như xe máy, tạt đầu, lấn làn, quay đầu tùy hứng, dừng đỗ tùy tiện đặc biệt nghiêm trọng là có khá nhiều vụ nhầm chân ga, mất lái đâm hàng loạt. Nhiều tài xế mới dường như chưa hiểu hoặc cố tình không hiểu rằng họ đang điều khiển một chiếc ôtô có mức sát thương cao chứ không phải một chiếc xe máy có thể lách là xong.

Việc học lái xe với không ít người chỉ dừng lại ở mức đủ để thi đỗ, chưa học xong lái xe đã có xe đi. Sau tấm bằng là một khoảng trống lớn về trải nghiệm thực tế, về phản xạ tình huống và cả về ý thức trách nhiệm. Họ bước ra đường với tâm thế của người mới tập đi, nhưng lại chen vào dòng giao thông vốn đã chật chội và đầy áp lực.

Khi số lượng tài xế non tay tăng nhanh, những người lái xe có kinh nghiệm cũng bị cuốn vào rủi ro. Đi đúng luật thôi là chưa đủ, mà còn phải căng mắt quan sát, phán đoán và né tránh những tình huống không thể ngờ từ một số chiếc xe. Áp lực giao thông vì thế không chỉ đến từ mật độ xe, mà còn từ sự thiếu ổn định trong hành vi lái xe.

Việc bùng nổ ô tô là không tránh khỏi khi đất nước ngày càng phát triển, và đây là lúc các cơ quan chức năng có nhiệm vụ tổ chức sát hạch, cấp bằng lái có lẽ cũng cần nâng cấp hệ thống học, thi bằng lái tại Việt Nam. Có lẽ đã tới lúc chúng ta có những biển số riêng dành cho người mới lái như ở nước ngoài, hoặc việc thi sát hạch không chỉ còn nằm trong sa hình khép kịp nữa.

Hy vọng rằng khi ra đường, chúng ta sẽ không phải thốt lên một lần nữa theo kiểu "xe XXX đấy, tránh xa ra".

'Ôtô giá rẻ càng nhiều, tôi ra đường càng lo' Một tình huống có thể là đạp nhầm chân ga từ chiếc xe nhỏ đang lưu thông gây tai nạn cho cả người đi xe máy ôtô đỗ trên hè và người đi bộ hôm 17/3.

Độc giả Hải Đường