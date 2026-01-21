Ôtô gắn thêm giá nóc sẽ trượt đăng kiểm nếu thiếu thủ tục

Khi gắn giá nóc ôtô, chủ xe cần làm chứng nhận cải tạo, đăng kiểm và cập nhật đăng ký, nếu không có thể bị từ chối đăng kiểm.

Những ngày cận Tết Nguyên đán, nhu cầu về quê, du lịch bằng ôtô cá nhân tăng cao. Để có thêm không gian chở hành lý, nhiều chủ xe lựa chọn gắn thêm giá nóc hoặc hộp chở đồ trên nóc xe. Tuy nhiên, không ít trường hợp chủ xe phát sinh vướng mắc, thậm chí bị từ chối kiểm định khi đưa phương tiện đã gắn giá nóc đi đăng kiểm, do chưa nắm rõ các quy định liên quan đến việc lắp thêm hạng mục này.

Thực tế, việc gắn giá nóc chở đồ không bị cấm và cũng không mặc định khiến xe trượt đăng kiểm. Tuy nhiên, theo thông tin của Cục Đăng kiểm trả lời trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ mới đây, lắp thêm giá nóc được xem là một hình thức cải tạo phương tiện, bởi kết cấu bên ngoài của xe đã khác so với thiết kế ban đầu của nhà sản xuất.

Khi thuộc diện cải tạo, phương tiện cần thực hiện các thủ tục liên quan trước khi đăng kiểm định kỳ. Nếu xe đã lắp giá nóc nhưng chưa hoàn tất hồ sơ cải tạo, trung tâm đăng kiểm có quyền từ chối kiểm định do phương tiện không còn phù hợp với thông số kỹ thuật đã được cấp phép.

Giá nóc gắn thêm trên mẫu xe điện cỡ nhỏ. Ảnh: Lê Mạnh Linh

Để giá nóc gắn thêm trên xe được coi là hợp pháp, chủ xe cần phải thực hiện những thủ tục như dưới đây (những xe gắn sẵn giá nóc từ nhà sản xuất không thuộc phạm vi này).

Bước 1: Thực hiện thủ tục chứng nhận cải tạo

Theo đó, gắn giá nóc cho xe ôtô con thuộc diện cải tạo đơn giản, được miễn lập hồ sơ thiết kế nhưng không được miễn thủ tục chứng nhận cải tạo. Do đó, chủ xe cần chuẩn bị văn bản đề nghị chứng nhận cải tạo và giấy tờ đăng ký xe, sau đó đưa phương tiện đến cơ sở đăng kiểm để kiểm tra thực tế.

Nếu đạt yêu cầu, cơ sở đăng kiểm sẽ cấp giấy chứng nhận cải tạo đồng thời thực hiện kiểm định và cấp tem kiểm định cho xe. Quá trình này có thể hoàn thành ngay trong ngày.

Bước 2: Cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký xe

Sau khi được cấp giấy chứng nhận cải tạo, chủ xe cần thực hiện thêm bước cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký xe để cập nhật nội dung cải tạo trước các kỳ đăng kiểm tiếp theo. Theo hướng dẫn trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an, thủ tục này hiện có thể thực hiện trực tuyến một phần thông qua cổng dịch vụ công.

Cụ thể, chủ xe đăng nhập hệ thống, kê khai thông tin thay đổi đăng ký xe và nộp lệ phí online. Sau khi hồ sơ được tiếp nhận, chủ xe sẽ nhận mã hồ sơ và lịch hẹn để đến cơ quan đăng ký xe hoàn tất thủ tục và nhận giấy chứng nhận đăng ký mới. Với trường hợp chỉ cập nhật thông tin cải tạo như gắn giá nóc chở đồ, chủ xe thường không cần đưa xe đến kiểm tra thực tế tại cơ quan công an. Thời gian giải quyết thủ tục cấp đổi đăng ký xe theo quy định tối đa không quá hai ngày làm việc, nếu hồ sơ hợp lệ.

Việc hoàn tất bước cấp đổi này giúp thông tin cải tạo được ghi nhận đầy đủ trên hồ sơ pháp lý của xe, từ đó tránh phát sinh vướng mắc khi đăng kiểm ở các kỳ tiếp theo. Trong trường hợp muốn tháo bỏ giá nóc, chủ xe cần lặp lại các quy trình trên.

Bên cạnh đó, khi gắn giá nóc chở đồ, chủ xe cần lưu ý kích thước tổng thể của xe sau lắp đặt. Giá nóc và hàng hóa không vượt quá chiều rộng thân xe. Ngoài ra, việc chất đồ quá cao cũng làm tăng trọng tâm, ảnh hưởng đến độ ổn định khi vận hành.

Hồ Tân