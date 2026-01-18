Ôtô Ford có thể dùng pin của BYD

Ford đang cắt giảm chi tiêu cho xe điện, nhưng không từ bỏ hoàn toàn việc điện hóa và có thể áp dụng cách tiếp cận khác.

Theo nguồn tin của WSJ, Ford và BYD đang thảo luận về một thỏa thuận hợp tác, trong đó nhà sản xuất ôtô Mỹ sẽ mua pin từ công ty ôtô Trung Quốc cho một số mẫu xe hybrid.

Hai công ty vẫn đang thảo luận về cách thức hoạt động của thỏa thuận. Một ý tưởng là Ford sẽ nhập khẩu pin từ BYD về các nhà máy của Ford bên ngoài nước Mỹ. Các cuộc đàm phán vẫn đang diễn ra và vẫn có khả năng thỏa thuận không thành.

Nếu được hoàn tất, sự hợp tác này sẽ kết hợp Ford với công ty ôtô lớn nhất Trung Quốc vốn gây lo ngại cho phần lớn ngành công nghiệp ôtô Mỹ về khả năng sản xuất các mẫu xe giá cả phải chăng nhưng tích hợp công nghệ tiên tiến.

Đối với Ford, điều này giải quyết được một vấn đề. Khi hãng giảm bớt sản lượng xe điện và tăng cường dòng xe hybrid, họ cần một nhà cung cấp pin, và BYD có khả năng sản xuất pin ôtô chất lượng cao.

Mẫu Ford Kuga hybrid sạc điện. Ảnh: Ford

Gần đây, BYD đã vượt qua Tesla để trở thành nhà sản xuất xe điện hàng đầu thế giới. Dù chủ yếu được biết đến với hoạt động sản xuất pin tại Trung Quốc, BYD đang mở rộng phạm vi hoạt động toàn cầu, xây dựng năng lực sản xuất tại Brazil, châu Âu và Đông Nam Á.

Thời điểm diễn ra các cuộc đàm phán này trùng khớp với một bước ngoặt lớn của Ford. Hãng đã công bố khoản lỗ 19,5 tỷ USD liên quan xe điện, trong đó có việc ngừng sản xuất mẫu bán tải F-150 Lightning. Cùng với việc tập trung trở lại vào các mẫu xe sử dụng động cơ đốt trong, Ford có kế hoạch phát triển dòng xe hybrid, một lĩnh vực mà BYD đã rất mạnh.

Thay vì xây dựng các nhà máy mới hoặc khôi phục các mối quan hệ đối tác đã bị đình chỉ, Ford có thể chỉ đơn giản là mua pin trực tiếp, tinh giản chuỗi cung ứng khi đặt mục tiêu xe hybrid, xe hybrid cắm điện và xe điện chiếm một nửa doanh số toàn cầu vào năm 2030.

Tuy nhiên, bất kỳ thỏa thuận nào như vậy cũng khó có thể được chính quyền Tổng thống Donald Trump chấp thuận. Ngay sau khi có thông tin Ford đang đàm phán với BYD, cố vấn thương mại hàng đầu của ông Trump, Peter Navarro, đã chỉ trích kế hoạch này vào ngày 16/1.

Trong khi đó, ông Trump lại có cách tiếp cận khác. Phát biểu với các phóng viên, Tổng thống cho biết ông hoan nghênh các công ty nước ngoài, bao gồm cả các công ty từ Trung Quốc và Nhật Bản, thành lập chi nhánh tại Mỹ, miễn là họ sử dụng lao động Mỹ.

Mỹ Anh