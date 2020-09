Ôtô điện chiếm đầu bảng doanh số của Porsche

Taycan đánh bại cả Cayenne và 911 để chiếm vị trí quán quân bảng doanh số của Porsche tại châu Âu trong tháng 8.

Mẫu xe thể thao chạy điện thậm chí đẩy "người anh em" Panamera xuống cuối bảng xếp hạng. Cùng nhà, Taycan có kích thước tương đương Panamera và hai sản phẩm này giống như hai đối thủ, buộc khách hàng phải chọn giữa động cơ "xanh" và động cơ đốt trong. Kết quả bán hàng cho thấy Panamera đã bị phế truất.

Taycan Turbo - một trong ba phiên bản của Taycan. Ảnh: Porsche

Về thông số kỹ thuật và thiết kế, Taycan đều gây ấn tượng mạnh. Nhưng mức giá cao ngất ngưởng từng khiến nhiều người nghi ngờ về sự thành công. Xe có giá từ 100.000 USD.

Tại Bắc Mỹ, Taycan được bán khá chậm, nhưng ở châu Âu, mẫu thể thao chạy điện lại thể hiện rất tốt. Trong tháng 8, Taycan trở thành xe bán chạy nhất của Porsche ở lục địa già, vượt cả huyền thoại 911.

Mẫu xe Doanh số

(xe) Mức tăng/giảm

so với tháng 7 Taycan 1.183 (mới) 911 1.097 -37% Cayenne 771 0% Macan 646 -62% Cayenne Coupe 554 29% 718 517 -5% Panamera 278 -71%

Tuy nhiên, Cayenne vẫn là xe bán chạy nhất của Porsche nếu kết hợp với cả doanh số của phiên bản coupe. Nhưng sự so sánh này vẫn không đủ hấp dẫn để hạ thấp mức độ ấn tượng mà Taycan tạo ra.

Nhìn vào bảng xếp hạng còn thấy rõ số phận thảm hại của Panamera khi bị khách hàng quay lưng lại để mua Taycan mới. Doanh số của Panamera giảm 71% và đứng ở vị trí cuối cùng.

Phần lớn sản phẩm còn lại của Porsche đều giảm doanh số do tình hình kinh tế chung hiện nay. Tổng cộng, hãng xe Đức giao được 5.293 xe tại châu Âu trong tháng 8, giảm 16,3% so với cùng kỳ 2019, nhưng vẫn khả quan hơn so với toàn thị trường khi giảm 18,9%. Với thị trường toàn cầu, Porsche cũng làm rất tốt khi bán tổng cộng 116.964 xe trong nửa đầu năm nay. Tại Việt Nam, Taycan có giá gần 10 tỷ đồng.

Mỹ Anh (theo Electrek)