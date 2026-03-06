Ôtô đầu kéo mắc kẹt trên đường ray, bị tàu hỏa tông vỡ đôi

Hơn 19h, nam tài xế khoảng 45 tuổi lái xe đầu kéo chạy từ Chợ Tre (xã Nghĩa Phương cũ) về thị trấn Chợ Chùa cũ. Khi đến điểm giao với đường sắt thuộc địa bàn xã Vệ Giang, xe đầu kéo tiến vào khu vực đường ray thì bị barie hạ xuống chặn lại.
Tài xế sau đó xuống xe, tìm cách nâng barie lên rồi quay lại cabin để tiếp tục điều khiển phương tiện. Tuy nhiên, lúc này tàu SE8 chạy trên tuyến đường sắt Bắc - Nam lao tới và tông trực diện vào đầu xe, khiến phần đầu kéo và rơ moóc tách rời.
Tại hiện trường, xe đầu kéo biến dạng, hư hỏng nặng; đầu máy tàu hỏa bị móp phần trước. Tài xế tàu hỏa và tài xế xe đầu kéo bị thương, được đưa đi cấp cứu.
Bà Nguyễn Thị Tuyết Hà, Bí thư Đảng ủy xã Vệ Giang, cho biết lực lượng chức năng ngành đường sắt cùng Công an tỉnh Quảng Ngãi đã có mặt tại hiện trường để khám nghiệm, thu thập thông tin phục vụ điều tra nguyên nhân. Tàu SE8 tạm dừng để phục vụ công tác xử lý hiện trường.
Hơn một tuần trước, tối 25/2, tàu khách SE3 chạy tuyến Bắc - Nam khi qua xã Ngọc Hồi đã tông xe tải mắc kẹt trên đường ngang. Cú va chạm kéo lê phương tiện khoảng 100 m, làm tài xế xe tải tử vong, một người bị thương, đầu tàu và xe tải hư hỏng nặng.
Phạm Linh