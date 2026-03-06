Quảng NgãiÔtô đầu kéo băng qua đường ngang ở xã Vệ Giang, thì mắc kẹt trước rào chắn, đúng lúc tàu SE8 lao tới tông trực diện khiến phương tiện vỡ đôi, hai tài xế bị thương.

Hơn 19h, nam tài xế khoảng 45 tuổi lái xe đầu kéo chạy từ Chợ Tre (xã Nghĩa Phương cũ) về thị trấn Chợ Chùa cũ. Khi đến điểm giao với đường sắt thuộc địa bàn xã Vệ Giang, xe đầu kéo tiến vào khu vực đường ray thì bị barie hạ xuống chặn lại.

Hiện trường tai nạn giữa tàu hỏa và ôtô đầu kéo. Ảnh: Võ Bảo Phúc

Tài xế sau đó xuống xe, tìm cách nâng barie lên rồi quay lại cabin để tiếp tục điều khiển phương tiện. Tuy nhiên, lúc này tàu SE8 chạy trên tuyến đường sắt Bắc - Nam lao tới và tông trực diện vào đầu xe, khiến phần đầu kéo và rơ moóc tách rời.

Đầu máy tàu hỏa bị hư hỏng sau tai nạn. Ảnh: Võ Bảo Phúc

Tại hiện trường, xe đầu kéo biến dạng, hư hỏng nặng; đầu máy tàu hỏa bị móp phần trước. Tài xế tàu hỏa và tài xế xe đầu kéo bị thương, được đưa đi cấp cứu.

Ô tô đầu kéo bị tàu hỏa tông vỡ đôi. Ảnh: Võ Bảo Phúc

Bà Nguyễn Thị Tuyết Hà, Bí thư Đảng ủy xã Vệ Giang, cho biết lực lượng chức năng ngành đường sắt cùng Công an tỉnh Quảng Ngãi đã có mặt tại hiện trường để khám nghiệm, thu thập thông tin phục vụ điều tra nguyên nhân. Tàu SE8 tạm dừng để phục vụ công tác xử lý hiện trường.

Ôtô đầu kéo mắc kẹt trên đường ray, bị tàu hỏa tông vỡ đôi Khoảnh khắc tàu hỏa tông trực diện ôtô đầu kéo trên đường sắt. Video: Tân Hoàng Phát

Hơn một tuần trước, tối 25/2, tàu khách SE3 chạy tuyến Bắc - Nam khi qua xã Ngọc Hồi đã tông xe tải mắc kẹt trên đường ngang. Cú va chạm kéo lê phương tiện khoảng 100 m, làm tài xế xe tải tử vong, một người bị thương, đầu tàu và xe tải hư hỏng nặng.

Phạm Linh