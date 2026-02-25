Tàu SE3 tông nát xe tải mắc kẹt trên đường sắt

Hà NộiXe tải rẽ qua đường ngang thì barie tự động hạ xuống, phương tiện mắc kẹt trên ray và bị tàu SE3 đâm trực diện, tài xế tử vong, một người dân bị đa chấn thương.

Khoảng 19h51 ngày 25/2, tàu SE3 do đầu máy D19E-942 kéo theo 14 toa, do anh Hoàng Minh Hải, lái tàu thuộc Xí nghiệp Đầu máy Hà Nội điều khiển, chạy hướng Văn Điển - Thường Tín. Khi đến đường ngang có chắn tự động đoạn qua xã Ngọc Hồi, tàu va chạm với ôtô tải biển kiểm soát 29 do anh Nguyễn Văn Thái, 52 tuổi, trú xã Mê Linh, Hà Nội điều khiển.

Khoảnh khắc tàu đâm container Khoảnh khắc tàu đâm xe tải mắc kẹt trên đường ray. Video từ camera an ninh

Theo thông tin ban đầu, xe tải đang rẽ qua đường ngang thì barie hạ xuống, phương tiện mắc kẹt trên đường sắt. Anh Đỗ Như Hùng, 41 tuổi, người địa phương, thấy xe tải mắc kẹt đã chạy lại hỗ trợ nâng barie. Đúng lúc này, tàu SE3 lao tới và tông trực diện vào xe tải.

Xe tải bị lật nghiêng. Ảnh: Việt An

Cú tông mạnh khiến tàu và xe trượt dọc đường ray khoảng 100 m. Hiện trường cho thấy thùng container bị xé toạc, khung thép cong vênh, cabin bẹp dúm; phần mũi đầu tàu móp méo, nhiều mảnh kim loại và lan can bị hất văng ra hai bên. Dải phân cách giữa quốc lộ 1A và đường sắt đổ nghiêng.

Anh Nguyễn Văn Thái tử vong tại chỗ. Anh Đỗ Như Hùng bị đa chấn thương, đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp.

Đầu tàu bị móp sau cú va chạm. Ảnh: Việt An

Một hành khách cho biết thời điểm va chạm phát ra tiếng động lớn, nhiều người trong toa giật mình nhưng không bị xô lệch. Đến 22h cùng ngày, tàu SE3 được di chuyển về ga Thường Tín để kiểm tra kỹ thuật, ngành đường sắt bố trí chuyển tiếp hành khách để tiếp tục hành trình.

Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị chức năng bảo vệ hiện trường, khắc phục hậu quả và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Xe tải bị vò nát sau tai nạn. Ảnh: Việt An

Việt An