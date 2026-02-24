Ôtô đầu kéo lật, cầu huyết mạch TP HCM qua Đồng Nai ùn tắc

Ôm cua khi vừa xuống cầu Thủ Biên, xã Tân An (Đồng Nai), xe đầu kéo chở theo hàng nặng lật ngang, hàng hóa tràn xuống đường gây kẹt xe, chiều 24/2.

Khoảng 17h, xe đầu kéo chở tấm ván gỗ MDF (ván ép công nghiệp dùng làm nội thất) đi trên cầu Thủ Biên theo hướng TP HCM qua Đồng Nai. Khi vừa xuống cầu thuộc xã Tân An, tài xế đang ôm cua ở đường dẫn thì bất ngờ xe lật ngang, hàng trăm tấm gỗ tràn xuống đường.

Hiện trường xe đầu kéo lật chắn ngang đường. Ảnh: Thái Hà

Thời điểm xảy ra tai nạn đường vắng nên không xảy ra thương vong. Tuy nhiên xe đầu kéo cùng hàng hóa chắn ngang đường khiến cầu Thủ Biên ùn ứ nhiều giờ liền.

Cơ quan chức năng có mặt điều tiết, giải tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Cầu Thủ Biên ùn ứ kéo dài chiều 24/2. Ảnh: Minh Trường

Cầu Thủ Biên nối Đồng Nai với Bình Dương cũ có khúc cua gắt 180 độ lúc xuống dốc khiến nơi đây xảy ra nhiều vụ tai nạn lật xe. Gần đây nhất vào tháng 12/2025, hàng chục tấn thép tràn xuống đường khi xe đầu kéo bị lật đè trúng đôi nam nữ đi xe máy.

Phước Tuấn