Hàng tấn thép rơi khỏi container, trúng đôi nam nữ đi xe máy

Đồng NaiXe container chở thép từ TP HCM về Đồng Nai bị bung hàng khi xuống dốc cầu Thủ Biên, thép rơi trúng đôi nam nữ đi ngược chiều khiến họ ngã gục trên đường.

Khoảng 11h30 ngày 3/12, container chạy trên đường ĐT 768 thuộc xã Tân An, huyện Vĩnh Cửu. Khi vừa ôm cua sau cầu Thủ Biên, hàng trăm thanh thép bất ngờ trượt khỏi thùng xe và rơi xuống mặt đường.

Hiện trường tai nạn. Ảnh: Thái Hà

Đôi nam nữ đi xe máy ngược chiều không kịp tránh, bị thép va trúng và ngã quỵ.

"Container chở các thanh lưới sắt, khi ôm cua thì bị rớt xuống", anh Lâm, người chứng kiến, cho biết. Một số xe đi phía sau kịp phanh lại, tránh được va chạm.

Tại hiện trường, thép nằm ngổn ngang, chiếm gần toàn bộ mặt đường. Nạn nhân bị thương nặng, trong đó một người gãy chân, được xe cấp cứu của bệnh viện gần đó đưa đi.

Hai người đi xe máy bị thương nặng chờ xe cấp cứu. Ảnh: Thái Hà

Lực lượng chức năng phong tỏa khu vực, phân luồng giao thông và điều tra nguyên nhân vụ việc.

Phước Tuấn