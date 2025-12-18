Ôtô cứu thương tông xe container trên cao tốc TP HCM - Dầu Giây, 3 người chết

Tai nạn giữa xe cứu thương với ôtô đầu kéo tại đường dẫn vào trạm nghỉ chân trên cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây, ba người chết, hai nạn nhân bị thương, sáng 18/12.

1h, tại đường dẫn vào trạm nghỉ chân trên cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây đi qua xã Xuân Quế xảy ra vụ va chạm giữa xe cứu thương (chưa rõ biển kiểm soát) và ôtô đầu kéo biển kiểm soát Hà Tĩnh.

Xe cứu thương tông ôtô đầu kéo trên cao tốc TP HCM - Dầu Giây, 3 người chết Hiện trường tai nạn. Video: Thái An

Sau va chạm, xe cứu thương bốc cháy. Trên xe có 5 người, ba nạn nhân tử vong, gồm tài xế, phụ xe và bệnh nhân. Hai người còn lại bị thương được đưa đi cấp cứu.

Cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây dài 55 km, 4 làn xe, hai làn dừng khẩn cấp, khai thác từ năm 2015. Là trục giao thông huyết mạch kết nối TP HCM về Đông Nam Bộ, tuyến cao tốc này hiện có lưu lượng xe lớn nhất khu vực phía Nam, bình quân 60.000-70.000 lượt xe mỗi ngày, thường xuyên quá tải các dịp cuối tuần và lễ, Tết.

Hướng tuyến cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây. Đồ họa: Khánh Hoàng

Tuyến đường này đang được mở rộng, dự kiến hoàn thành cơ bản cuối năm 2026 giúp giảm ùn tắc và tăng kết nối sân bay Long Thành.

Nhóm phóng viên