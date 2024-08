Ôtô có thể không được chạy quá tốc độ thiết kế đường cao tốc

Tốc độ khai thác của phương tiện sẽ không được vượt quá tốc độ thiết kế của đường cao tốc, theo dự thảo sửa đổi Thông tư 31/2019.

Bộ Giao thông Vận tải đang lấy ý kiến dự thảo sửa đổi Thông tư 31/2019 quy định tốc độ và khoảng cách an toàn của xe cơ giới, xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ.

Ban soạn thảo đề xuất tốc độ ôtô tối đa không vượt quá 120 km/h với cao tốc có tốc độ thiết kế 120 km/h; không vượt quá 100 km/h với cao tốc thiết kế 100 km/h. Đối với cao tốc được khai thác trong giai đoạn phân kỳ đầu tư xây dựng, tốc độ tối đa cho phép không vượt quá 90 km/h.

Hiện nay tốc độ khai thác của phương tiện phụ thuộc vào thiết kế và điều kiện khai thác của cao tốc nên nhiều tuyến có tốc độ lưu thông cao hơn thiết kế.

Cao tốc Cam Lộ - La Sơn giai đoạn phân kỳ có 2 làn xe. Ảnh: Võ Thạnh

Ban soạn thảo đề xuất trường hợp tuyến đường nằm ngoài khu đông dân cư hoặc đường có điều kiện bất lợi, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, bề rộng phần xe chạy dưới 3,5 m trở xuống, bán kính đường cong nhỏ, độ dốc lớn, tầm nhìn hạn chế thì cơ quan quản lý quyết định tốc độ tối đa nhỏ hơn giới hạn và đặt biển báo hiệu.

Dự thảo vẫn được giữ nhiều quy định so với Thông tư 31/2019. Cụ thể, trong khu vực đông dân cư, xe cơ giới (trừ xe máy chuyên dùng, xe gắn máy, xe máy điện) được phép lưu thông với tốc độ tối đa không quá 60 km/h trên đường đôi, đường một chiều có từ hai làn xe cơ giới trở lên và không được vượt quá 50 km/h trên đường hai chiều, đường một chiều có một làn xe cơ giới.

Ngoài khu vực đông dân cư, tùy theo từng loại phương tiện mà tốc độ tối đa cho phép trên từng loại đường có những quy định khác nhau.

Đối với xe máy chuyên dùng, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) và các loại xe tương tự khi tham gia giao thông tốc độ khai thác tối đa không quá 40 km/h.

Ngoài việc tuân thủ tốc độ, người điều khiển phương tiện phải giữ khoảng cách an toàn giữa hai xe. Nếu tốc độ lưu thông là 60 km/h thì khoảng cách an toàn tối thiểu là 35 m; nếu tốc độ lưu thông từ 60 km/h đến 80 km/h thì khoảng cách an toàn tối thiểu là 55 m.

Nếu tốc độ lưu thông từ 80 km/h đến 100 km/h thì khoảng cách an toàn tối thiểu là 70 m; nếu tốc độ lưu thông từ 100 km/h đến 120 km/h thì khoảng cách an toàn tối thiểu 100 m.

Đoàn Loan