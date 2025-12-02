Ôtô cháy ngùn ngụt trên cầu Rạch Miễu

Đồng ThápÔtô 5 chỗ đang chạy trên cầu Rạch Miễu bất ngờ bốc cháy, cột khói cao hàng trăm mét khiến dòng phương tiện ùn ứ nhiều km, chiều 2/11.

Khoảng 14h30, ôtô 5 chỗ biển số tỉnh Đồng Tháp đang chạy trên quốc lộ 60, hướng về tỉnh Vĩnh Long. Khi đang lên dốc cầu Rạch Miễu thuộc địa phận phường Thới Sơn, tài xế phát hiện có khói bốc lên từ khu vực nắp capo nên dừng xe kiểm tra.

Dòng xe ùn ứ cục bộ do vụ cháy trên cầu Rạch Miễu. Ảnh: Người dân cung cấp

Lửa sau đó lan nhanh kèm cột khói bốc cao hàng trăm mét. Tài xế cùng người qua đường và công an phường Thới Sơn đã dùng bình chữa cháy tại chỗ nỗ lực dập lửa nhưng không được. Cảnh sát PCCC tỉnh cùng xe chuyên dụng sau đó có mặt, khoảng 20 phút đã khống chế được đám cháy.

Ô tô bị cháy rụi sau hỏa hoạn Ảnh: Nam An

Tại hiện trường, ôtô 5 chỗ bị lửa thiêu rụi phần đầu, buồng lái cùng nửa thân xe trước. Do ôtô gặp nạn nằm chiếm hết làn hỗn hợp trong cùng dành cho ôtô và xe máy khiến các phương tiện di chuyển chậm trên cầu gây ùn ứ cục bộ nhiều km.

Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra.

Nam An