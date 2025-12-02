Ôtô cháy ngùn ngụt trên cầu Rạch Miễu

Khoảng 14h30, ôtô 5 chỗ biển số tỉnh Đồng Tháp đang chạy trên quốc lộ 60, hướng về tỉnh Vĩnh Long. Khi đang lên dốc cầu Rạch Miễu thuộc địa phận phường Thới Sơn, tài xế phát hiện có khói bốc lên từ khu vực nắp capo nên dừng xe kiểm tra.
Lửa sau đó lan nhanh kèm cột khói bốc cao hàng trăm mét. Tài xế cùng người qua đường và công an phường Thới Sơn đã dùng bình chữa cháy tại chỗ nỗ lực dập lửa nhưng không được. Cảnh sát PCCC tỉnh cùng xe chuyên dụng sau đó có mặt, khoảng 20 phút đã khống chế được đám cháy.
Tại hiện trường, ôtô 5 chỗ bị lửa thiêu rụi phần đầu, buồng lái cùng nửa thân xe trước. Do ôtô gặp nạn nằm chiếm hết làn hỗn hợp trong cùng dành cho ôtô và xe máy khiến các phương tiện di chuyển chậm trên cầu gây ùn ứ cục bộ nhiều km.
Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra.
Nam An