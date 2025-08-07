Cầu Rạch Miễu 2 đưa vào khai thác ngày 19/8

Cầu qua sông Tiền nối Đồng Tháp với Vĩnh Long khánh thành ngày 19/8, trước 5 tháng so với dự kiến giúp phát triển kinh tế, thông thương cho các tỉnh miền Tây.

Thông tin trên được Phó thủ tướng Trần Hồng Hà nói trong chuyến khảo sát dự án cầu Rạch Miễu 2 vào chiều 7/8 trước khi dự án đưa vào khai thác.

Phó thủ tướng Trần Hồng Hà phát biểu chỉ đạo tại chuyến khảo sát dự án cầu Rạch Miễu 2. Ảnh: Hoàng Nam

Phó thủ tướng gửi lời cảm ơn đến đơn vị thi công và hai địa phương đã nỗ lực hoàn thành công trình nhiều tháng so với kế hoạch trước đây. Dự án khi vào hoạt động sẽ thúc đẩy việc vận chuyển, trao đổi hàng hóa và hợp tác kinh tế giữa các địa phương lẫn cả vùng, từ đó mang lại nhiều lợi ích cho người dân.

Sau hơn 3 năm thi công, hiện dự án cầu Rạch Miễu 2 đã bàn giao toàn bộ 17,6 km, đạt 100% và hoàn thành công tác di dời hạ tầng kỹ thuật. Tổng giá trị sản lượng dự án khoảng 3.269 tỷ đồng, đạt hơn 99% kế hoạch, nhanh hơn so với dự kiến trước đó. Phần đường đã cơ bản hoàn thành, 6 cầu trên tuyến đã xong, đang lắp đặt hệ thống biển báo giao thông.

Cầu Rạch Miễu 2 sẽ khánh thành ngày 19/8. Ảnh: Hoàng Nam

Dự kiến đến ngày 12/8 các đơn vị chức năng sẽ họp thông qua hội đồng kiểm tra công tác nghiệm thu dự án. Đến 19/8, đơn vị thi công sẽ bàn giao cho hai tỉnh Đồng Tháp và Vĩnh Long khánh thành đưa vào khai thác.

Cầu Rạch Miễu 2 bắc qua sông Tiền, nối Vĩnh Long và Đồng Tháp cách cầu hiện hữu khoảng 4 km về phía thượng lưu. Công trình dài hơn 17 km, điểm đầu kết nối ngã tư Đồng Tâm (nút giao giữa quốc lộ 1 và tỉnh lộ 870) thuộc huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang cũ; điểm cuối nối quốc lộ 60, TP Bến Tre cũ, cách cầu Hàm Luông gần một km.

Vị trí cầu Rạch Miễu 2 và cầu hiện hữu. Đồ họa: Khánh Hoàng

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 6.800 tỷ đồng khởi công từ tháng 3/2022, dự kiến hoàn thành đầu năm 2026. Tuy nhiên, Thủ tướng Phạm Minh Chính sau khi thị sát đã yêu cầu dự án hoàn thành sớm hơn kế hoạch, thông xe dịp Quốc khánh tới.

Hoàng Nam