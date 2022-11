Ôtô cấp nguồn cho cả nhà - lợi ích của xe điện

MỹThay vì chỉ tiêu thụ điện, ôtô điện còn trở thành nguồn năng lượng cho những thiết bị thông thường và thậm chí cả một ngôi nhà.

Người sử dụng cũng như các hãng sản xuất đang dần khám phá ra rằng ôtô điện mà họ mua hoặc chế tạo ra không chỉ giúp giảm chi phí sử dụng, giảm phát thải ra môi trường mà còn có những tính năng hữu dụng đáng ngạc nhiên.

Tính năng đang được nhắc đến là khả năng sạc đa chiều, hay hai chiều, tức sử dụng pin xe điện để cung cấp năng lượng cho các thiết bị hoặc cả ngôi nhà, thậm chí trả lại điện cho điện lưới. Tuy nhiên, tính năng này thường chỉ có trên các mẫu xe điện mới nhất, và không phải là tiêu chuẩn trên toàn bộ dòng sản phẩm chạy pin. Đó là những Nisssan Leaf, Ford F-150 Lightning, Hyundai Ioniq 5, Kia EV6 và Mitsubishi Outlander PHEV.

Ford F-150 Lightning với hình ảnh quen thuộc khi đang cấp điện cho những thiết bị điện cho các công việc ngoài trời. Ảnh: Ford

Đặc điểm trên đặc biệt phổ biến ở Trung Quốc, nơi tỷ lệ ôtô điện rất cao trong doanh số xe mới. Tính năng này cũng có thể giúp thúc đẩy việc dịch chuyển sang xe điện ở Mỹ và châu Âu.

Những thông điệp quảng bá của các hãng Ford và Hyundai ở Bắc Mỹ đều đề cao rằng xe điện của họ có thể sạc đa chiều, giúp những chuyến đi cắm trại thêm thú vị, và mang đến sự tiện lợi cho những ai cần làm việc ngoài trời, những nơi không có ổ cắm điện thông thường.

Automotive News China kể lại những câu chuyện như sau:

"Mỗi sáng, khi những cơn gió lạnh quét qua công trường xây dựng, Liu Jianhong lại gọi cánh công nhân tới làm một cốc trà nóng. Liu - một chủ doanh nghiệp ở tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc, thường xuyên hoạt động ở những nơi không có điện lưới - lại cắm phích vào chiếc xe hybrid, một mẫu crossover của hãng BYD. Từ ổ cắm này, Liu có điện cho chiếc ấm đun nước và chỉ ít phút sau, nước sôi và họ bắt đầu thưởng trà.

Còn Liu Xiao, 38 tuổi, đang cắm sạc cho chiếc bếp điện. Từ khi mua mẫu xe hybrid, Liu không còn phải lo lắng đến việc lũ trẻ chạy chơi gần đám lửa trại. Vốn thích dã ngoại cuối tuần, người đàn ông ở Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh, vốn thường mang theo một chai xăng nhưng giờ đây, chiếc xe sạc điện đã thay thế tất cả. Lúc này, họ đang ngồi xem phim trên màn hình chiếu lớn với gió mát từ chiếc quạt điện phía sau."

Một người đang làm việc trên laptop với nguồn điện lấy từ chính chiếc xe điện. Ảnh: UDN

Để có thể làm được như những trường hợp kể trên, một chiếc xe điện hoặc xe điện hóa phải có tính năng V2L (Vehicle to Load) giúp sạc một số thiết bị điện khác. Còn nếu có tính năng V2H (Vehicle to Home), xe còn có thể cấp điện cho một ngôi nhà. Và thậm chí, nếu có V2G (Vehicle to Grid), ôtô điện có thể gửi trả lại điện cho điện lưới, nhưng cần một bộ chuyển đổi riêng.

Những tính năng trên thường chỉ trang bị trên các mẫu ôtô điện cỡ lớn và giá cũng đắt hơn, như ở dòng SUV hoặc bán tải. Tuy nhiên, một số chuyên gia cho rằng việc sạc điện hai chiều sẽ đẩy nhanh quá trình "thoái hóa" pin - quan điểm được hãng xe điện Mỹ Tesla cùng chia sẻ, cũng là nguyên nhân mà hãng này không tích hợp công nghệ lên sản phẩm bán ra.

Mỹ Anh