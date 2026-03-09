Ôtô bốc cháy vì cục sạc dự phòng

Hong KongGiao thông hỗn loạn khi chiếc ôtô ở sát dải phân cách bốc cháy, nhưng tài xế may mắn thoát nạn trước khi lửa lan rộng.

Ôtô bốc cháy vì cục pin dự phòng Video: Fastest News

Chiếc sedan điện BYD Seal màu bạc bốc cháy trên đường Tuen Mun, Hong Kong, vào ngày 3/3. Vụ cháy bắt đầu vào khoảng 14h khi chiếc xe đang di chuyển. Lực lượng cứu hộ có mặt trong vòng vài phút, và Sở Cứu hỏa Hong Kong dập tắt thành công đám cháy vào lúc 14h19. Theo HKET, nữ tài xế đã kịp thoát ra khỏi xe an toàn trước khi ngọn lửa lan rộng.

Một cuộc điều tra kỹ thuật được tiến hành tại trung tâm dịch vụ BYD xác nhận rằng đám cháy không phải do bất kỳ lỗi cơ khí hoặc điện của xe. Ngọn lửa bắt nguồn từ một cục sạc dự phòng (sạc di động) để trên ghế hành khách, bị đoản mạch hoặc quá nhiệt. BYD làm rõ rằng hệ thống điện cao áp của xe không liên quan đến vụ cháy, mặc dù cấu trúc cabin bị hư hại nghiêm trọng.

Việc kiểm tra đã xác nhận rằng bộ pin Blade và khung gầm tích hợp vẫn còn nguyên vẹn. Mặc dù nhiệt độ trong cabin đạt đến mức đủ để làm chảy nhựa và kính nội thất, nhưng các cell pin không bị quá nhiệt.

Theo CarNewsChina, BYD Seal được xây dựng trên nền tảng e-Platform 3.0, sử dụng công nghệ Cell-to-Body (CTB) tích hợp pin như một yếu tố cấu trúc của khung gầm. Cấu hình này đạt độ cứng xoắn 40.500 Nm/độ, một con số tương đương các dòng sedan hiệu suất cao hạng sang. Thiết kế dạng sandwich của bộ pin, với các tấm nhôm cường độ cao, hoạt động như một lớp bảo vệ cho các cell pin.

Tại thị trường Hong Kong, BYD Seal (ước tính giao hàng 4.200 chiếc trong 2025) cạnh tranh trực tiếp với Tesla Model 3 (ước tính 5.800 chiếc). Cả hai xe đều đạt xếp hạng an toàn 5 sao của Euro NCAP, nhưng sử dụng các phương pháp cấu trúc khác nhau.

Pin LFP dạng Blade của BYD Seal được quảng cáo với trọng tâm chính là độ ổn định nhiệt, trong khi Tesla sử dụng hỗn hợp các cell LFP và NMC hàm lượng niken cao tùy thuộc vào phiên bản. Tính đến tháng 3, BYD Seal vẫn giữ lợi thế về giá tại Hong Kong, khởi điểm khoảng 30.000 USD sau khi trừ các ưu đãi địa phương, so với giá khởi điểm của Tesla Model 3 khoảng 34.500 USD.

