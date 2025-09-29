Ôtô bị cuốn xuống vực sâu 50 m, ba người thoát nạn

Lào CaiChiếc xe 5 chỗ chở ba người trên đường xuống bản Cát Cát, Sa Pa, bất ngờ bị đất đá từ taluy dương đẩy xuống vực sâu khoảng 50 m, ba người trong xe may mắn thoát nạn.

Khoảng 17h ngày 29/9, ôtô đang lưu thông thì gặp điểm sạt lở, cây lớn chắn ngang đường buộc phải dừng lại. Chỉ ít giây sau, đất đá và cây cối từ taluy dương sạt xuống, cuốn xe lao xuống vực, lật nghiêng. Người dân địa phương có mặt kịp thời, hỗ trợ đưa các nạn nhân ra ngoài.

Ba người thoát nạn trong ôtô bị cuốn xuống vực Khoảnh khắc ôtô bị cuốn xuống vực. Video: Laocaionline

Theo chính quyền phường Sa Pa, ba người đàn ông chỉ bị xây xát nhẹ, trong khi xe biến dạng. Dù độ cao từ mặt đường xuống vực khoảng 50 m, chiếc xe không bị bùn đất vùi lấp mà trượt theo sườn dốc, giúp những người trên xe thoát hiểm.

Lào Cai đang hứng mưa lớn do hoàn lưu bão Bualoi. Sau khi đổ bộ Hà Tĩnh - Quảng Trị rạng sáng 29/9 với sức gió mạnh cấp 11, bão di chuyển sang phía Tây và suy yếu, song hoàn lưu vẫn gây mưa lớn cho khu vực Bắc Bộ. Tại Tà Si Láng, lượng mưa trong ngày ghi nhận hơn 250 mm.

Ảnh hưởng của mưa lũ, phường Cầu Thia phải di dời 90 hộ dân khỏi vùng nguy cơ sạt lở; xã Hạnh Phúc và Trạm Tấu có 26 ngôi nhà hư hỏng. Tuyến tỉnh lộ 14 từ phường Nghĩa Lộ đi xã Hạnh Phúc xuất hiện nhiều điểm sạt lở, giao thông ách tắc.

Dự báo từ tối nay đến ngày mai, Lào Cai tiếp tục mưa phổ biến 70-150 mm, có nơi trên 250 mm.

Gia Chính