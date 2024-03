8h18 Tác phẩm của Wes Anderson đoạt Phim ngắn hay nhất (Best Live Action Short Film)

The Wonderful Story of Henry Sugar - do Wes Anderson đạo diễn - đoạt tượng vàng. Tuy nhiên, êkíp không thể đến dự chương trình. Tác phẩm có thời lượng 37 phút, dựa trên tuyển tập truyện ngắn cùng tên của nhà văn Roald Dahl. Phim ngắn gồm bốn phần, kể về Henry Sugar (Benedict Cumberbatch đóng), có khả năng nhìn xuyên qua các vật thể và dự đoán tương lai nhờ sự trợ giúp của một cuốn sách bị anh ta đánh cắp.