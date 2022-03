Oscar 2022: 'Điên rồ' và xúc động

MỹNicole Kidman hốt hoảng khi chứng kiến tài tử Will Smith lên sân khấu đánh Chris Rock - tâm điểm Oscar 2022, sáng 28/3 (giờ Hà Nội).

Will Smith - thắng giải "Nam chính xuất sắc" năm nay - trở thành chủ đề được bàn tán nhiều trên mạng xã hội sau khi đánh vào mặt đồng nghiệp vì trêu chọc ngoại hình vợ anh trước công chúng. Khi phát biểu nhận giải sau đó, anh xin lỗi Viện hàn lâm và các đồng nghiệp vì hành động của mình. Nam nghệ sĩ kết thúc bài phát biểu với câu đùa hy vọng Viện Hàn lâm mời anh trở lại trong các sự kiện tiếp theo.

Tài tử Will Smith đánh Chris Rock Tài tử Will Smith đánh Chris Rock. Video: ABC

Hành động của Will Smith nhanh chóng được chia sẻ thông qua những video quay lại sự kiện. Theo thống kê của Google Trends, tìm kiếm về Will Smith nhảy vọt lên hơn 100.000 lượt chỉ trong vài giờ qua.

Ngôi sao Nicole Kidman bị "vạ lây" khi hình ảnh cô thảng thốt trước cú tát bị chế ảnh lan truyền khắp mạng xã hội. Một số khán giả trên Twitter cho rằng Oscar nên trao giải "Phản ứng xuất sắc" cho Nicole Kidman.

Khoảnh khắc Nicole Kidman hốt hoảng vì Will Smith đánh Chris Rock cũng gây "sốt" trên mạng xã hội. Ảnh: AFP

Ngoài sự việc của Will Smith, lễ trao giải gây chú ý với màn xuất hiện của ba MC Regina Hall, Amy Schumer và Wanda Sykes. Họ mở màn hài hước, nhắc đến những sự kiện xã hội và vấn đề trong làng điện ảnh. Cả ba đùa rằng Viện Hàn lâm mời phụ nữ làm MC để tiết kiệm chi phí thay vì đàn ông. Các MC cũng gây cười với những câu chuyện về "cái chết" của Quả Cầu Vàng, châm chọc các bộ phim và nghệ sĩ được đề cử. Diễn viên Amy Schumer nói chưa xem hầu hết phim bởi chúng khá khó theo dõi, còn Regina Hall chọc cười về việc xét nghiệm Covid-19 ở Oscar năm nay.

Tiếp đến, cả ba MC cosplay thành ba vai diễn khác nhau: Amy Schumer thả mình trên không trong bộ đồ bó sát của Spider-Man, Regina Hall hóa trang thành Tammy Faye Messner (The Eye of Tammy Faye) và Wanda Sykes đẩy chiếc xe chứa đầy banh tennis trong tạo hình Richard Williams (King Richard). Các khách mời đều hưởng ứng màn tung hứng của ba diễn viên. Trong phần cuối của lễ trao giải, ba MC trong trang phục pyjama chào kết.

Sự kiện mở màn sôi động với ca khúc Be Alive của Beyoncé, ghi hình tại sân quần vợt Tragniew Park ở thành phố Compton, bang California. Toàn bộ sân tennis, phục trang của nhạc công, vũ công, dụng cụ chơi nhạc đều được sơn màu neon xanh pha pastel. Màn trình diễn còn có sự xuất hiện của Blue Ivy Carter - con gái của diva, hai nữ diễn viên King Richard Saniyya Sidney và Demi Singleton cùng Câu lạc bộ cưỡi ngựa nhí Compton Cowboys.

Bên cạnh các màn gây cười và bùng nổ, khán giả cũng được chứng kiến những phút giây cảm động. Phần tri ân các thương hiệu phim nổi tiếng như The Godfather, James Bond, Cabaret, White Men Can't Jump, 007... giàu cảm xúc. Những người tham gia phim hội ngộ trên sân khấu và ôn kỷ niệm. Lần hiếm hoi đạo diễn Francis Ford Coppola xuất hiện tại Hollywood, nhân kỷ niệm 50 năm phát hành The Godfather. Coppola gửi lời cảm ơn tiểu thuyết gia Mario Puzo - "cha đẻ" của tác phẩm và cố diễn viên Marlon Brando.

Bài phát biểu khi nhận giải "Nam phụ xuất sắc" của Troy Kotsur cho vai diễn người cha khiếm thính trong phim CODA được khách mời đồng loạt tán thưởng. Troy Kotsur là nam nghệ sĩ khiếm thính đầu tiên đoạt tượng vàng Oscar. Trước và sau bài phát biểu nhận giải của Troy Kotsur, hàng loạt ngôi sao như Will Smith, Nicole Kidman... sử dụng động tác lắc tay trong ngôn ngữ ký hiệu để thể hiện sự ủng hộ dành cho anh. Phiên dịch khóc khi chuyển tải lại câu chuyện của nam diễn viên.

Nam diễn viên khiếm thính Troy Kotsur trên sân khấu nhận giải Troy Kotsur trên sân khấu nhận giải. Video: ABC

Ngôi sao Captain America - Chris Evans, chúc mừng Troy Kotsur, trước khi chia sẻ đoạn giới thiệu bộ phim Buzz Lightyear do anh lồng tiếng sắp sửa ra mắt. "Xin chúc mừng Troy Kotsur đã giành giải 'Nam diễn viên phụ xuất sắc'. Thật là một khoảnh khắc đáng kinh ngạc", Chris nói.

Giây phút Lady Gaga cùng minh tinh Liza Minnelli lên sân khấu trao giải "Phim hay nhất" cũng lưu dấu ấn. Năm nay Minnelli 76 tuổi, đi lại khó khăn, phải ngồi xe lăn. Trong bài phát biểu giới thiệu các đề cử, Gaga nắm chặt tay Minelli. Khi Liza đọc vấp lời giới thiệu, Gaga nói với bà: "Có em ở đây rồi", "Chị biết" - Liza đáp.

Lady Gaga (trái) và Liza Minnelli - ngôi sao phim "Cabaret" (1972). Ảnh: AFP

Lễ trao giải Oscar lần thứ 94 kết thúc với giải "Phim hay nhất" thuộc về CODA. Oscar là giải thường niên của Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ, là một trong các sự kiện phim ảnh nổi tiếng và uy tín bậc nhất thế giới. Những năm gần đây, sức hấp dẫn của chương trình bị ảnh hưởng vì Covid-19, dẫn đến lượt xem giảm mạnh. Năm nay, nhà sản xuất Oscar cắt bớt sóng của những giải thưởng phụ, thêm vào đó là nhiều tiết mục văn nghệ nhằm thu hút khán giả.

Quế Chi