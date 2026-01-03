Origin - răng sứ công nghệ nano zirconia đến từ Mỹ

Răng sứ Origin sở hữu độ bền uốn cao, thẩm mỹ tự nhiên và khả năng tương thích sinh học, đáp ứng phục hình từ răng đơn lẻ đến toàn hàm.

Răng sứ Origin được chế tác từ zirconia tái cấu trúc nano - thế hệ vật liệu phát triển từ zirconia truyền thống, với cấu trúc hạt được kiểm soát và tối ưu sự ổn định. Kích thước hạt trung bình khoảng 200 - 300 nanomet, nhỏ hơn đáng kể so với zirconia đa tinh thể thế hệ cũ.

Theo nghiên cứu trên Thư viện Y khoa quốc gia Mỹ, cấu trúc nano giúp gia tăng diện tích ranh giới hạt, cải thiện sự liên kết nội tại của mạng tinh thể. Nhờ đó, vật liệu đạt độ bền uốn cao, khả năng chống nứt gãy tốt và kiểm soát hiệu quả sự lan truyền vi nứt trong quá trình chịu lực ăn nhai, cắn.

Do đó, với công nghệ nano zirconia, độ bền uốn của răng sứ Origin đạt khoảng 1.250 MPa, thuộc nhóm cao trong các dòng phục hình toàn sứ hiện nay. Sản phẩm cho phép sử dụng ổn định ở cả vùng răng trước yêu cầu cao về thẩm mỹ và vùng răng sau chịu lực nhai lớn, cũng như các trường hợp phục hình toàn hàm.

Công nghệ nano zirconia cho phép răng sứ Origin sử dụng ổn định ở cả vùng răng trước yêu cầu cao về thẩm mỹ và vùng răng sau chịu lực nhai lớn, cũng như các trường hợp phục hình toàn hàm. Ảnh: GVN

Bên cạnh đó, Origin còn đạt được sự cân bằng giữa độ trong và độ bền uốn – thách thức lớn của vật liệu zirconia hiện đại. Răng sứ sở hữu độ trong suốt cao cùng bảng màu lên đến 16 tone tự nhiên, giúp phục hình tiệp màu răng thật, đặc biệt hiệu quả ở vùng rìa nướu. Cấu trúc không khung kim loại còn giúp hạn chế nguy cơ đen viền nướu, đồng thời hỗ trợ duy trì sự ổn định của mô mềm, đáp ứng tốt các chỉ định dán sứ veneer yêu cầu thẩm mỹ cao và độ bền lâu dài.

Một điểm nổi bật khác của Origin là vật liệu trơ sinh học, không bị ăn mòn trong môi trường acid trong khoang miệng, có khả năng tương thích tốt với mô mềm quanh răng. Điều này giúp giảm nguy cơ kích ứng nướu, viêm nướu và xâm nhập vi khuẩn ở vùng phục hình. Ngoài ra, nhờ hệ số dẫn nhiệt thấp, răng sứ Origin hỗ trợ giảm cảm giác ê buốt khi tiếp xúc với thực phẩm nóng và lạnh, góp phần mang lại cảm giác ăn nhai ổn định, tự nhiên cho người sử dụng.

Các dòng sản phẩm phôi răng sứ Origin. Ảnh: GVN

Origin với công nghệ nano zirconia được nghiên cứu và sản xuất bởi B&D Dental Corp - tập đoàn nha khoa có trụ sở tại Mỹ, với hơn 25 năm kinh nghiệm trong nghiên cứu và phát triển vật liệu nha khoa công nghệ cao. Quy trình sản xuất tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn thiết bị y tế, từ kiểm soát nguyên liệu đầu vào, công nghệ chế tác đến đánh giá độ an toàn sinh học trước khi đưa vào sử dụng lâm sàng. Nhà máy của doanh nghiệp được vận hành trên dây chuyền công nghệ hiện đại, phân phối rộng rãi qua hệ thống đối tác quốc tế tại hơn 30 quốc gia.

Răng sứ Origin đạt chứng nhận FDA 510K (Mỹ) - yêu cầu bắt buộc đối với vật liệu y tế lưu hành tại Mỹ, đáp ứng đầy đủ tiêu chí về an toàn, hiệu quả và tính tương đương sinh học. Bên cạnh đó, sản phẩm còn đạt ISO 13485:2016, tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống quản lý chất lượng thiết bị y tế. Các chứng nhận này không chỉ mang ý nghĩa pháp lý, mà còn phản ánh mức độ kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt yếu tố đặc biệt quan trọng đối với vật liệu được sử dụng lâu dài trong cơ thể người.

Origin Việt Nam ký hợp tác chiến lược với 11 đơn vị chế tác răng sứ lớn nhất miền Bắc để các sản phẩm phôi răng sứ chất lượng được phân phối đến người tiêu dùng. Ảnh: GVN

Hiện răng sứ Origin được nhập khẩu và phân phối tại thị trường Việt Nam thông qua Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển nha khoa GVN. Dựa trên việc nghiên cứu chuyên sâu các đặc điểm cấu trúc răng hàm mặt của người Việt Nam và các vấn đề nha khoa thường gặp, Origin Việt Nam đưa ra ba dòng sản phẩm là Origin APEX, Beyond Multi-Y và Beyond Plus nhằm hỗ trợ các bác sĩ, kỹ thuật viên trong các phục hình từ đơn lẻ đến toàn hàm.

Hải My