Orgalife ứng dụng bao bì 6 lớp bảo toàn giá trị dinh dưỡng

Orgalife áp dụng bao bì tiệt trùng 6 lớp công nghệ Thụy Điển giúp sản phẩm có hạn sử dụng dài mà không cần chất bảo quản, đồng thời giữ được hương vị, kết cấu và vi chất bên trong.

Trong bối cảnh tiêu chuẩn dinh dưỡng ngày càng khắt khe, bao bì không còn chỉ là vật chứa mà trở thành yếu tố quyết định độ ổn định và an toàn sản phẩm. Ánh sáng, oxy, nhiệt độ hay vi sinh vật có thể nhanh chóng làm suy giảm giá trị dinh dưỡng. Các vitamin tan trong chất béo, axit béo không bão hòa, enzyme và hợp chất hoạt tính sinh học đều rất nhạy với môi trường, dễ bị oxy hóa hoặc phân rã nếu bảo quản không đạt chuẩn.

Vì vậy, bao bì tiệt trùng 6 lớp Tetra Pak của Thụy Điển là giải pháp khoa học, được nhiều tập đoàn quốc tế sử dụng trong thực phẩm y học, trong đó có Orgalife. Công nghệ của Tetra Pak đáp ứng các tiêu chuẩn nghiêm ngặt của Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ, Liên minh Châu Âu, và cơ quan quản lý Trung Quốc.

Thực phẩm dinh dưỡng y học của Orgalife sử dụng công nghệ bao bì của Thụy Điển. Ảnh: Orgalife

Bao bì tiệt trùng 6 lớp vận hành theo cơ chế "lá chắn đa tầng", trong đó mỗi lớp giữ một chức năng riêng nhưng bổ trợ cho nhau nhằm tạo thành một hệ bảo vệ hoàn chỉnh. Lớp nhựa ngoài là tuyến phòng thủ đầu tiên, giúp chống ẩm và đảm bảo độ bền bề mặt khỏi các tác động bên ngoài như ánh nắng, độ ẩm. Bên trong, lớp giấy định hình đóng vai trò tạo khối, giữ cho bao bì không bị biến dạng trong quá trình vận chuyển và cũng là nơi thông tin sản phẩm được thể hiện rõ ràng.

Lớp nhựa liên kết giúp gắn kết các vật liệu lại thành một cấu trúc ổn định, hạn chế sự thẩm thấu từ môi trường. Nổi bật là lớp nhôm cản sáng - "lá chắn kim loại" giúp ngăn tia UV, oxy và hơi ẩm. Đây là lớp quyết định khả năng chống oxy hóa của bao bì, giúp ngăn chặn quá trình phân hủy vitamin và duy trì hoạt tính vi chất trong thời gian dài. Lớp keo liên kết tiếp tục củng cố toàn bộ cấu trúc, đảm bảo sự liền mạch của bao bì khi chịu tác động của thời gian. Cuối cùng, lớp nhựa an toàn tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm được lựa chọn theo tiêu chuẩn cao, đảm bảo không tương tác với nguyên liệu, giữ trọn hương vị và ổn định dinh dưỡng. "Điều này giải thích vì sao các sản phẩm của Orgalife được đánh giá phù hợp cho dinh dưỡng phục hồi - lĩnh vực đòi hỏi độ chính xác và ổn định cao", đại diện doanh nghiệp cho hay.

Orgalife sử dụng công nghệ bao bì tiệt trùng 6 lớp đảm bảo chất lượng sản phẩm đến tay người tiêu dùng. Ảnh: Orgalife

Mặt khác, một hệ bao bì hoàn chỉnh không chỉ được đánh giá ở khả năng bảo vệ dinh dưỡng, mà còn ở tác động của nó lên môi trường và chuỗi cung ứng. Trong xu thế phát triển bền vững toàn cầu, bao bì được kỳ vọng phải nhẹ hơn, dễ tái chế và thân thiện môi trường. Cấu trúc bao bì tiệt trùng 6 lớp với vật liệu giúp giảm trọng lượng vận chuyển, giảm thất thoát trong quá trình lưu kho và hạn chế sử dụng tài nguyên không tái tạo. Đây là hướng đi phù hợp với mô hình kinh tế tuần hoàn mà nhiều thị trường lớn đang hướng tới.

Orgalife không chỉ sử dụng công nghệ bao bì tiên tiến từ Thụy Điển để bảo vệ dinh dưỡng mà còn xem đây là một phần trong chiến lược phát triển bền vững. Doanh nghiệp nghiên cứu việc tối ưu vật liệu, tăng tỷ lệ vật liệu có khả năng tái chế, nhằm giảm thải carbon từ khâu sản xuất đến khâu tiêu thụ. Việc áp công nghệ bao bì đa lớp từ Thụy Điển cũng góp phần giảm tỷ lệ hư hỏng trong quá trình vận chuyển - yếu tố thường gây lãng phí trong ngành thực phẩm.

"Sự kết hợp giữa khoa học dinh dưỡng, công nghệ đóng gói hiện đại và định hướng bền vững đã tạo nên giá trị khác biệt cho Orgalife. Đây cũng là minh chứng cho thấy bao bì hiện đại không đơn thuần là một chiếc hộp, mà là nền tảng giúp ngành dinh dưỡng y học Việt Nam vươn lên mạnh mẽ", đại diện Orgalife nhấn mạnh.

Thế Đan