Orgalife ra mắt bộ ba dinh dưỡng hỗ trợ bệnh nhân bổ sung năng lượng

Bộ ba dinh dưỡng dung tích 200 ml của Orgalife cung cấp protein hoàn chỉnh, dễ hấp thu, hướng tới bệnh nhân nặng và người mắc bệnh mạn tính.

Trong chăm sóc bệnh nhân nặng và người có bệnh lý mạn tính, dinh dưỡng ngoài bổ sung năng lượng còn đóng vai trò quyết định khả năng hồi phục. Việc thiếu hụt protein có thể dẫn đến suy giảm miễn dịch, mất khối cơ và suy dinh dưỡng, thậm chí kéo dài thời gian nằm viện. Ngược lại, một chế độ dinh dưỡng khoa học, tối ưu hóa protein sẽ giúp duy trì chức năng cơ thể và kiểm soát tốt các chỉ số bệnh lý.

Đáp ứng nhu cầu này, Orgalife đã ra mắt bộ 3 sản phẩm dinh dưỡng khoa học dung tích 200ml tiện lợi, gồm Fomeal Basic Soup, Leisure Cerna và Leisure Kidney 1. Sản phẩm giúp cung cấp nguồn protein hoàn chỉnh, dễ hấp thu và cân bằng vi chất theo từng nhu cầu bệnh lý cụ thể để đáp ứng nhu cầu đa dạng từ hỗ trợ hồi sức chung đến hỗ trợ kiểm soát bệnh lý mạn tính. Các sản phẩm cung cấp protein, acid amin, tiện lợi để thay thế bữa ăn hoặc hỗ trợ bổ sung dinh dưỡng.

Ra mắt dung tích 200ml cho 3 dòng sản phẩm Leisure Cerna, Leisure Kidney 1 và Fomeal basic soup. Ảnh: Orgalife

Fomeal Basic Soup

Thực phẩm dinh dưỡng Fomeal Basic Soup cung cấp năng lượng 1 kcal/ml, là bữa ăn thay thế dễ hấp thu từ đậu xanh, gạo, ức gà và rau củ. Mỗi hộp 200ml cung cấp 200 kcal và 7,6 g protein, đầy đủ 18 acid amin (9 acid amin thiết yếu). Sản phẩm giúp hỗ trợ hạn chế giảm khối lượng cơ, duy trì chức năng cơ bắp, đồng thời giàu Mufa (Omega 9) và Pufa (Omega 3–6) hỗ trợ tim mạch khỏe mạnh.

Chất xơ tự nhiên kết hợp FOS (chất xơ hòa tan) hỗ trợ tiêu hóa, phòng ngừa táo bón, góp phần kiểm soát đường huyết và giảm cholesterol. Vitamin D3, canxi và phốt pho giúp xương chắc khỏe. Sản phẩm không chứa lactose, gluten, đường hay chất bảo quản, phù hợp người dị ứng đạm sữa bò hoặc bất dung nạp lactose.

Đối tượng sử dụng là người trước hoặc sau phẫu thuật, suy nhược, ăn uống kém, cần thay thế bữa ăn hoặc bổ sung dinh dưỡng.

Fomeal basic soup là bữa ăn dinh dưỡng hỗ trợ phục hồi cho người suy nhược cơ thể. Ảnh: Orgalife

Leisure Cerna

Thực phẩm dinh dưỡng y học Leisure Cerna phù hợp bệnh nhân đái tháo đường, tiền đái tháo đường hoặc người muốn ổn định đường huyết. Sản phẩm có chỉ số GI thấp (GI = 33), protein hoàn chỉnh từ nguồn động - thực vật, cung cấp 18 acid amin, giúp duy trì cơ bắp. Chất béo Mufa & Pufa hỗ trợ tim mạch, trong khi chất xơ tự nhiên và Inulin hỗ trợ tiêu hóa, giảm cholesterol và ổn định đường huyết.

Sản phẩm không chứa lactose, không chất bảo quản, phù hợp sử dụng lâu dài theo hướng dẫn chuyên gia y tế cho trẻ từ 6 tuổi; phụ nữ mang thai và cho con bú có thể sử dụng với sự hướng dẫn của chuyên gia y tế.

Leisure Cerna với chỉ số đường huyết thấp GI = 33 phù hợp cho bệnh nhân đái tháo đường. Ảnh: Orgalife

Leisure Kidney 1

Thực phẩm dinh dưỡng y học Leisure Kidney 1 được thiết kế cho người bệnh thận mạn chưa điều trị thay thế thận hoặc cần chế độ ăn giảm protein. Protein giảm nhưng vẫn đủ 9 acid amin thiết yếu, giúp hỗ trợ duy trì khối cơ và giảm gánh nặng cho thận. Sản phẩm hạn chế natri, kali, phốt pho, GI thấp (GI = 47), giàu Mufa, Pufa, bổ sung chất xơ tự nhiên, FOS và 26 vitamin, khoáng chất.

Áp suất thẩm thấu 538 mosmol một lít giúp bệnh nhân dễ tiêu hóa hơn. Dữ liệu lâm sàng ghi nhận người bệnh thận mạn chưa lọc máu giảm tới 78% nguy cơ suy dinh dưỡng nặng sau hai tuần sử dụng. Sản phẩm phù hợp người không dung nạp lactose và sử dụng theo hướng dẫn chuyên gia y tế.

Leisure Kidney 1 dùng phù hợp cho bệnh nhân thận chưa lọc máu với hàm lượng Protein thấp, hạn chế gây gánh nặng cho thận. Ảnh: Orgalife

Với dung tích 200ml, bộ ba sản phẩm của Orgalife mang lại sự tiện lợi trong sử dụng hàng ngày, đồng thời giúp tối ưu hóa quá trình can thiệp dinh dưỡng sớm. Việc sử dụng các sản phẩm này giúp hỗ trợ tăng khả năng hồi phục, rút ngắn thời gian nằm viện và nâng cao chất lượng sống cho bệnh nhân mắc bệnh lý mạn tính hoặc đang trong giai đoạn hồi sức. Sản phẩm không chứa chất bảo quản và nên được sử dụng theo hướng dẫn của chuyên gia y tế để đạt hiệu quả cao.

Thế Đan