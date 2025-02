Oppo tiết lộ độ mỏng ngang điện thoại thanh của Find N5

Oppo Find N5 mỏng 8,93 mm khi gập, thấp hơn Xiaomi 14 Ultra và chỉ dày hơn một chút so với iPhone 16 Pro Max hay Galaxy S25 Ultra.

Trong video hé lộ Find N5 ra mắt tuần tới, Oppo khẳng định model này "mỏng và nhẹ như smartphone truyền thống". Tuy nhiên, công ty chỉ tiết lộ độ mỏng khi gập là 8,93 mm, trong khi Xiaomi 14 Ultra là 9,2 mm, iPhone 16 Pro Max 8,3 mm, Galaxy S25 Ultra 8,2 mm.

Find N5 có độ mỏng khi gập là 8,93 mm.

Đây cũng là smartphone màn hình gập đầu tiên có độ mỏng dưới 9 mm. Ngôi vị smartphone gập mỏng nhất trước đó thuộc về Honor Magic V3 với 4,35 mm khi mở và 9,2 mm khi gập.

Hai yếu tố giúp Oppo giảm độ dày cho Find N5 là vật liệu thiết kế giúp tăng độ bền và công nghệ pin mới. Máy sử dụng khung nhôm hợp kim 7-series và là smartphone gập đầu tiên dùng hợp kim titan in 3D để đảm bảo chịu lực tốt. Các thay đổi giúp khung máy cứng hơn 16% so với thế hệ trước trong khi bản lề có khả năng chống mài mòn cao hơn 50%, bền hơn 36% so với Find N3.

Công nghệ pin mới giúp Oppo làm điện thoại mỏng hơn trong khi dung lượng pin thậm chí đạt 5.600 mAh, lớn hơn mức 4.805 mAh của thế hệ trước. Đây cũng là điện thoại gập có pin dung lượng cao nhất, vượt qua 5.150 mAh của Honor V3.

Oppo tiết lộ máy gập Find N5 mỏng ngang điện thoại thanh Oppo hé lộ độ mỏng và khả năng chống va đập, chống nước của Find N5.

Trong video khoe độ bền, hãng Trung Quốc cũng xác nhận Find N5 có khả năng kháng nước đủ các tiêu chuẩn IPX6, IPX8 và IPX9. Máy có thể sử dụng trong nước, chịu được nước bắn lực mạnh hoặc tia nước áp lực cao. Tuy nhiên, máy vẫn không có khả năng chống bụi như điện thoại của Samsung.

Các thông số kỹ thuật của sản phẩm gồm chip Snapdragon 8 Elite, tương tự dòng Galaxy S25, sạc có dây 100 W và sạc không dây 50 W.

Find N5 sẽ ra mắt toàn cầu ngày 20/2. Máy nhiều khả năng được bán tại Việt Nam sớm nhất vào tháng 3.

Hoài Anh