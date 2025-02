Oppo ra Find N5 - điện thoại gập mỏng nhất thế giới

Oppo Find N5 có độ dày khi mở 4,21 mm và khi gập 8,93 mm nhưng vẫn có dung lượng pin lớn nhất trong số các smartphone gập là 5.600 mAh.

Sau nhiều ngày hé lộ, Oppo chính thức giới thiệu Find N5 và cũng là lần đầu hãng ra mắt đồng thời điện thoại gập ở cả thị trường Trung Quốc lẫn toàn cầu. Đây là smartphone gập mỏng nhất thế giới hiện tại, vượt qua Honor Magic V3 (4,35 mm khi mở và 9,3 mm khi gập).

Find N5 bán ra toàn cầu từ 28/2. Ảnh: Tuấn Minh

Trong lễ ra mắt, Oppo cũng liên tục so sánh các thông số kỹ thuật của máy với điện thoại của Samsung (5,6 và 12,1 mm tương ứng). Không chỉ mỏng hơn, Find N5 cũng nhẹ hơn đối thủ (229 so với 239 gram).

Ngay cả khi so với điện thoại thanh, Find N5 cũng không kém cạnh khi Xiaomi 14 Ultra dày hơn là 9,2 mm, còn iPhone 16 Pro Max 8,3 mm và Galaxy S25 Ultra 8,2 mm. Các thông số mỏng không tính đến phần lồi của cụm camera trên các máy.

Điện thoại Oppo có khả năng kháng nước đủ các tiêu chuẩn IPX6, IPX8 và IPX9. Máy có thể sử dụng trong nước, chịu được nước bắn lực mạnh hoặc tia nước áp lực cao. Tuy nhiên, máy vẫn không có khả năng chống bụi.

Oppo so sánh độ mỏng của Find N5 với Z Fold6. Ảnh: Tuấn Minh

Không chỉ mỏng hơn, Find N5 cũng nâng cấp lớn về kích thước màn hình. Màn hình ngoài tăng lên 6,62 từ 6,4 inch của N3 và lớn hơn 6,3 inch của Z Fold6. Tấm nền LTPO tần số quét thích ứng 1-120 Hz, độ phân giải 1.140 x 2.616 pixel, độ sáng tối đa 2.450 nit, hỗ trợ HDR10+. Lợi thế của màn hình ngoài trên Find N5 là chiều ngang lớn giúp người dùng sử dụng thoải mái như điện thoại thanh thông thường.

Trong khi đó, Find N5 cũng là điện thoại gập có màn hình chính lớn nhất khi mở, cỡ 8,12 inch, vượt trội so với Find N3 (7,8 inch) và Z Fold6 (7,6 inch). Tấm nền sử dụng là LTPO tần số quét thích ứng, độ phân giải 2.248 x 2.480 pixel, độ sáng thấp hơn màn hình ngoài một chút là 2.100 nit. Trong ảnh thực tế, Oppo vẫn cho thấy đây là model hiếm hoi có vết gập rất ít lộ.

Oppo Find N5 với thiết kế mỏng 4,21 mm tại lễ ra mắt. Ảnh: Tuấn Minh

Hai yếu tố giúp Oppo giảm độ dày cho Find N5 là vật liệu thiết kế giúp tăng độ bền và công nghệ pin mới. Máy sử dụng khung nhôm hợp kim 7-series và là smartphone gập đầu tiên dùng hợp kim titan in 3D để đảm bảo chịu lực tốt. Các thay đổi giúp khung máy cứng hơn 16% so với thế hệ trước trong khi bản lề có khả năng chống mài mòn cao hơn 50%, bền hơn 36% so với Find N3.

Công nghệ pin mới giúp Oppo làm điện thoại mỏng hơn trong khi dung lượng pin thậm chí đạt 5.600 mAh, lớn hơn mức 4.805 mAh của thế hệ trước. Đây cũng là điện thoại gập có pin dung lượng cao nhất, vượt qua 5.150 mAh của Honor V3. Máy hỗ trợ sạc nhanh có dây 80 W và sạc nhanh không dây 50 W.

Find N5 với cụm camera tròn nhưng ít lồi hơn đáng kể so với N3. Ảnh: Tuấn Minh

Find N5 sử dụng cấu hình với chip mạnh nhất hiện nay là Snapdragon 8 Elite với 7 nhân và chỉ có một lựa chọn RAM 16 GB, bộ nhớ trong 512 GB. Oppo không nhắc nhiều đến hệ thống camera do có ít nâng cấp so với bản N3. Camera vẫn mang thương hiệu Hasselblad, ống kính chính, ống kính tele cùng độ phân giải 50 megapixel và góc siêu rộng 12 megapixel.

Oppo cũng giới thiệu O+ Connect for Mac, ứng dụng giúp làm việc liên thông giữa Find N5 và máy tính của Apple. Ngoài truyền tập tin trực tiếp, N5 còn có thể hiển thị màn hình máy Mac cũng như sử dụng màn hình cảm ứng như trackpad.

Find N5 bắt đầu bán từ ngày 28/2 với giá 2.499 SGD (47,5 triệu đồng). Oppo nhiều khả năng bán sản phẩm tại Việt Nam cuối tháng 3 nhưng chưa có thông tin về giá.

Tuấn Hưng