Oppo Find X9 Pro dùng ống kính rời, giá 33 triệu đồng

Hơn một ngày sau khi ra mắt toàn cầu, Oppo đã công bố giá của bộ đôi Find X9 và X9 Pro tại thị trường Việt Nam. Trong đó, Find X9 gồm bản RAM 12 GB, bộ nhớ 256 GB, hai màu xám titan hoặc đen có giá 23 triệu đồng và bản RAM 16 GB, bộ nhớ 512 GB, ba màu xám titan, đen và đỏ, có giá 27 triệu đồng.
Còn Find X9 Pro với ống kính rời chỉ có một cấu hình với RAM 16 GB, bộ nhớ 512 GB, hai màu xám titan và đen, giá 33 triệu đồng.
Các mức giá này thấp hơn 6-7 triệu đồng so với công bố tại thị trường châu Âu ngày 28/10. Bộ phụ kiện ống kính rời có giá 6 triệu đồng, nhưng được tặng kèm cho những người đặt mua sớm trong đợt hàng đầu tiên.
So với các flagship khác trong nước, Find X9 Pro có giá tương đương Galaxy S25 Ultra, rẻ hơn Xiaomi 15 Ultra, iPhone 17 Pro và 17 Pro Max. Tuy nhiên, thực tế điện thoại Xiaomi và Samsung đều bán dưới giá niêm yết vài triệu đồng do đã ra mắt vài tháng. Một đối thủ khác của Find X9 Pro là Vivo X300 Pro dự kiến cuối tháng 11 mới bán tại Việt Nam.
Find X9 series lột xác về thiết kế so với Find X8, đặc biệt là bản Pro. Máy chuyển sang sử dụng màn hình phẳng, các cạnh vuông vức hơn so với thế hệ trước. Cảm giác cầm máy ban đầu hơi nặng nhưng trải nghiệm vuốt, chạm trên màn hình phẳng đem đến sự thoải mái so với màn hình cong tràn hai bên của Find X8 Pro.
Bộ khung kim loại cao cấp, độ hoàn thiện tốt. Bản tiêu chuẩn có độ dày 7,99 mm, nặng 203 gram trong khi bản Pro là 8,25 mm và 224 gram.
Find X9 Pro có thiết kế nam tính và vuông vức hơn. Năm nay, sự khác biệt giữa phiên bản thường và Pro không nhiều. Người dùng chỉ có thể phân biệt thông qua kích thước màn hình và cụm camera của bản Pro có zoom tele lớn hơn. Năm ngoái, X8 Pro dùng màn hình cong nhẹ còn X8 thường làm màn phẳng. Màu xám titan (trong hình) có trên cả hai phiên bản, trong khi bản thường thêm màu đỏ, đen còn bản Pro thêm màu trắng.
Cụm camera trên Find X9 và X9 Pro có thiết kế gần vuông thay vì tròn như trên X8 và chứa ba camera. Các đường nét mới "hiền" hơn, ít phô trương như cụm tròn cỡ lớn trên Find X8 Pro. Logo hãng máy ảnh danh tiếng Hasselblad cũng được làm nổi bật bên cạnh ống kính tele.
Camera chính trên hai máy là Sony LYT-808 độ phân giải 50 megapixel, chống rung quang học OIS trong khi ống kính góc siêu rộng là cảm biến Samsung JN5 50 megapixel. Sự khác biệt nằm ở ống tele khi X9 sử dụng Sony LYT-600 độ phân giải 50 megapixel và zoom quang 3x, zoom số 12x còn X9 Pro là 200 megapixel với zoom quang 3x và zoom số 120x.
Camera trước của X9 Pro cũng có độ phân giải cao hơn là 50 megapixel trong khi X9 là 32 megapixel.
Find X9 cũng có nút chụp hình giống iPhone 17. Người dùng cũng có thể sử dụng cảm ứng lực để vuốt cho thao tác chuyển đổi mức zoom và ấn mạnh để chụp. Vị trí nút đặt hơi sâu phía trong, tương tự cách bố trí của Apple. Việc chuyển sang thiết kế vuông vức cũng giúp tiết diện cạnh lớn hơn, thao tác cầm chụp ảnh theo chiều ngang thoải mái hơn trên Find X9 Pro so với Find X8 Pro năm ngoái.
Máy có loa kép stereo, bốn micro, cảm biến vân tay siêu âm dưới màn hình, điều khiển từ xa hồng ngoại và khả năng chống nước, bụi chuẩn IP66, IP68 và IP69. Find X9 series sử dụng chip MediaTek Dimensity 9500
Thiết kế màn hình phẳng của Find X9 series cũng phản ánh rõ xu hướng loại bỏ màn cong của máy flagship gần đây. Điện thoại Oppo có viền màn hình siêu mỏng 1,15 mm trong khi iPhone 17 Pro Max là 1,3 mm và Galaxy S25 Ultra là 1,32 mm. Cả hai đều dùng màn hình AMOLED, độ sáng 3.600 nit, tần số quét 120 Hz, kích thước 6,59 inch trên X9 và 6,78 inch trên X9 Pro.
Trình chụp ảnh trên Find X9 Pro phô diễn khả năng siêu zoom của máy. Cả hai đều có thể quay video 4K tốc độ 120 hình/giây, chế độ Hasselblad XPAN và các chế độ quay phim chuyên nghiệp bao gồm video log, HDR và chế độ master. Oppo cho biết hãng tích hợp ống kính Danxia để cải thiện độ chính xác của màu sắc trong các điều kiện phức tạp.
Phụ kiện bán rời chỉ dành cho Find X9 Pro là ống kính tele giống trên Vivo X300 Pro. Ống kính đi kèm một ốp lưng để có thể gắn trực tiếp lên điện thoại cùng một chân đế gắn tripod. Ống kính này có zoom quang tương đương 3,28x, giúp Find X9 Pro đạt zoom quang tổng 10x sau khi gắn phụ kiện.
Trong đợt đầu mở bán, người mua Find X9 Pro được tặng kèm bộ kit ống kính. Sau giai đoạn này, phụ kiện sẽ được bán lẻ với giá 5,9 triệu đồng.
