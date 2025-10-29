Oppo Find X9 Pro dùng ống kính rời, giá 33 triệu đồng

Hơn một ngày sau khi ra mắt toàn cầu, Oppo đã công bố giá của bộ đôi Find X9 và X9 Pro tại thị trường Việt Nam. Trong đó, Find X9 gồm bản RAM 12 GB, bộ nhớ 256 GB, hai màu xám titan hoặc đen có giá 23 triệu đồng và bản RAM 16 GB, bộ nhớ 512 GB, ba màu xám titan, đen và đỏ, có giá 27 triệu đồng.

Còn Find X9 Pro với ống kính rời chỉ có một cấu hình với RAM 16 GB, bộ nhớ 512 GB, hai màu xám titan và đen, giá 33 triệu đồng.

Các mức giá này thấp hơn 6-7 triệu đồng so với công bố tại thị trường châu Âu ngày 28/10. Bộ phụ kiện ống kính rời có giá 6 triệu đồng, nhưng được tặng kèm cho những người đặt mua sớm trong đợt hàng đầu tiên.

So với các flagship khác trong nước, Find X9 Pro có giá tương đương Galaxy S25 Ultra, rẻ hơn Xiaomi 15 Ultra, iPhone 17 Pro và 17 Pro Max. Tuy nhiên, thực tế điện thoại Xiaomi và Samsung đều bán dưới giá niêm yết vài triệu đồng do đã ra mắt vài tháng. Một đối thủ khác của Find X9 Pro là Vivo X300 Pro dự kiến cuối tháng 11 mới bán tại Việt Nam.