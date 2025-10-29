Oppo ra Find X9 Pro có ống kính rời, pin 7.500 mAh

Find X9 Pro nâng cấp camera tele với độ phân giải 200 megapixel, phụ kiện ống kính rời độc đáo và sử dụng pin silicon-carbon dung lượng lớn 7.500 mAh.

Sau gần hai tuần ra mắt thị trường quê nhà, Oppo đã mang bộ đôi smartphone cao cấp Find X9 và X9 Pro ra thị trường quốc tế. Năm nay, phiên bản bán rộng rãi toàn cầu sẽ có thông số kỹ thuật tương tự bản nội địa Trung Quốc thay vì bị cắt giảm một vài thông số như dung lượng pin năm ngoái. Việt Nam sẽ là một trong các nước bán sớm nhất Find X9 series.

Bộ đôi Find X9 series ra mắt toàn cầu tại sự kiện diễn ra ở Barcelona (Tây Ban Nha). Ảnh: Tuấn Hưng

Smartphone cao cấp mới của Oppo có nhiều thay đổi theo hướng thực dụng hơn khi sử dụng màn hình phẳng thay vì cong như các thế hệ trước, nâng cấp độ phân giải cảm biến, tập trung xử lý AI để tăng chất lượng ảnh chụp siêu zoom và là điện thoại flagship có pin lớn nhất của Oppo.

Cụm camera trên Find X9 và X9 Pro có thiết kế gần vuông thay vì tròn như trên X8 và chỉ còn chứa ba camera. Camera chính cả hai máy là Sony LYT-808 độ phân giải 50 megapixel, chống rung quang học OIS trong khi ống kính góc siêu rộng là cảm biến Samsung JN5 50 megapixel. Sự khác biệt đến từ camera tele khi X9 là Sony LYT-600 độ phân giải 50 megapixel zoom quang 3x, zoom số 12x trong khi X9 Pro sẽ là 200 megapixel với zoom quang 3x và zoom số 120x. Camera trước của X9 Pro cũng có độ phân giải cao hơn là 50 megapixel trong khi X9 là 32 megapixel.

Find X9 Pro với cụm camera gần vuông. Ảnh: Tuấn Hưng

Oppo cho biết hãng tích hợp ống kính Danxia để cải thiện độ chính xác của màu sắc trong các điều kiện phức tạp. Trong các bức hình chụp thử ở zoom lớn, có thể thấy ảnh chụp đã có can thiệp khá nhiều từ AI giúp chi tiết sắc và rõ ràng hơn. Cả hai máy đều có thể quay video 4K tốc độ 120 hình/giây, chế độ Hasselblad XPAN và các chế độ quay phim chuyên nghiệp bao gồm video log, HDR và chế độ master.

Điểm thú vị của Find X9 Pro là model này có phụ kiện bán rời là ống kính tele giống Vivo X300 Pro cũng mới ra mắt gần đây. Ống kính sẽ đi kèm một ốp lưng để có thể gắn trực tiếp lên điện thoại cùng một chân đế gắn được tripod. Ống kính này có mức zoom quang tương đương 3,28x giúp Find X9 Pro có zoom quang tổng là 10x sau khi gắn phụ kiện. Find X9 sẽ không thể sử dụng bộ kit chụp ảnh này.

Find X9 Pro với ống kính tele gắn rời 3,25x. Ảnh: Tuấn Hưng

Năm nay, Oppo cũng đã "mạnh dạn" đem công nghệ pin silicon-carbon ra toàn cầu thay vì chỉ áp dụng trên các model bán nội địa Trung Quốc. Find X9 vì vậy có pin lớn 7.025 mAh còn X9 Pro lên tới 7.500 mAh, lớn hàng đầu hiện nay trên các mẫu flagship. Hai máy vẫn sẽ có sạc nhanh có dây 80 W, sạc nhanh không dây 50 W và sạc ngược công suất 5 W. Tuổi thọ pin được Oppo cam kết vẫn còn ít nhất là trên 80% dung lượng thiết kế sau 5 năm sử dụng.

Thiết kế màn hình phẳng của Find X9 series cũng phản ánh rõ xu hướng loại bỏ màn cong của các điện thoại flagship gần đây. Điện thoại của Oppo có viền màn hình siêu mỏng, chỉ 1,15 mm trong khi iPhone 17 Pro Max là 1,3 mm và Galaxy S25 Ultra là 1,32 mm. Cả hai đều dùng màn hình AMOLED, độ sáng cao 3.600 nit, tần số quét 120 Hz, kích thước 6,59 inch trên X9 và 6,78 inch trên X9 Pro.

Màn hình phẳng 6,78 inch trên X9 Pro. Ảnh: Tuấn Hưng

Find X9 series sử dụng chip MediaTek Dimensity 9500, RAM 12 hoặc 16 GB, ba tùy chọn bộ nhớ trong là 256, 512 GB và 1 TB. Các kết nối đều là chuẩn mới nhất như Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0 với BLE Audio, NFC hỗ trợ sao chép thẻ. Máy có loa kép stereo, bốn micro, cảm biến vân tay siêu âm dưới màn hình, điều khiển từ xa hồng ngoại và khả năng chống nước, bụi chuẩn IP66, IP68 và IP69.

Phiên bản tiêu chuẩn có độ dày 7,99 mm, nặng 203 gram với bốn màu là đỏ, xám titan, đen và trắng. Phiên bản Pro nặng hơn là 224 gram, dày 8,25 mm và có các màu đỏ, xám titan, trắng.

Tại thị trường châu Âu, Find X9 có giá từ 999 Euro (30,7 triệu đồng) và Find X9 là từ 1.299 Euro (39,8 triệu đồng). Theo nguồn tin của VnExpress, giá bán tại thị trường Việt Nam sẽ rẻ hơn khá nhiều các mức này.

Tuấn Hưng