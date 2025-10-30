OpenAI triển khai công cụ tạo video Sora 2 tại Việt Nam

Sáng 30/10, OpenAI cho biết Việt Nam là một trong những thị trường châu Á đầu tiên được triển khai Sora 2, cùng với Thái Lan và đảo Đài Loan.

"Việt Nam là nơi hội tụ một trong những cộng đồng sáng tạo năng động hàng đầu khu vực. OpenAI mong muốn đồng hành cùng làn sóng sáng tạo nội dung tiếp theo của người Việt", đại diện công ty cho biết.

Người dùng Việt hiện có thể tải ứng dụng Sora trên App Store hoặc sử dụng trên trình duyệt, thông qua tài khoản ChatGPT. Ứng dụng hiện tạo video bằng Sora 2 - mô hình tiên tiến ra mắt tháng 9 của OpenAI. Nó cũng được thiết kế như một mạng xã hội, cho phép người dùng chia sẻ và xem video AI hoặc tái tạo (remix) các video có sẵn.

Video với hình ảnh Sam Altman chơi nhạc cụ tại Việt Nam do Sora tạo Video do Sora tạo với hình ảnh CEO Sam Altman chơi nhạc cụ và hát tiếng Việt. Video: OpenAI

Trước đó, Sora 2 mới chỉ được triển khai tại Mỹ, Canada và người dùng cần có mã giới thiệu để sử dụng. "OpenAI kỳ vọng chứng kiến thêm nhiều câu chuyện sáng tạo từ cộng đồng nghệ sĩ, nhà sáng tạo nội dung và người dùng Việt", thông báo nêu.

Thời gian triển khai trên thiết bị Android chưa được hé lộ.

Mô hình Sora 2 được OpenAI ví như "GPT‑3.5 cho video", thể hiện bước ngoặt lớn trong việc tạo video bằng AI. Sora 2 được giới thiệu có khả năng thực hiện "những điều cực kỳ khó, và trong một vài trường hợp là gần như không thể" đối với các mô hình tạo video trước đó, như những cú nhào lộn, nhảy bật cao xoay tròn nhiều vòng.

Ứng dụng Sora trên App Store. Ảnh: Lưu Quý

Tuy nhiên, sự chân thực từ video AI cũng tiềm ẩn nguy cơ về tin giả. OpenAI cho biết "cam kết xây dựng Sora một cách an toàn và có trách nhiệm tại Việt Nam", với một số biện pháp như ưu tiên nội dung video sáng tạo; không khuyến khích lướt video vô hạn như TikTok hoặc Reels, mặc định ưu tiên hiển thị nội dung từ các tài khoản mà người dùng theo dõi. Ngoài ra, họ cũng gắn dấu hiệu hiển thị (watermark) Sora trên mọi video, hạn chế số lượng video hiển thị mỗi ngày đối với người dùng trẻ tuổi.

"Ứng dụng không được thiết kế nhằm tối ưu hóa thời gian sử dụng, mà tập trung thúc đẩy hoạt động sáng tạo thay vì chỉ tiêu thụ nội dung", nhà phát triển cho biết.

Thời gian qua, OpenAI có nhiều động thái cho thấy hãng quan tâm hơn đến Việt Nam. Đầu tháng 10, họ triển khai gói thuê bao rẻ nhất ChatGPT Go giá 132.000 đồng mỗi tháng tại thị trường trong nước, cạnh tranh với gói AI Plus của Google.

Lưu Quý