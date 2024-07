OpenAI ra công cụ SearchGPT, đối đầu Google Search

Công cụ tìm kiếm bằng AI SearchGPT vừa ra mắt của OpenAI hỗ trợ truy cập thông tin thời gian thực và có tính năng "câu trả lời trực quan".

"Chúng tôi đang thử nghiệm SearchGPT, một nguyên mẫu của tính năng tìm kiếm AI mới, cung cấp câu trả lời nhanh và kịp thời với các nguồn liên quan, rõ ràng", OpenAI giới thiệu về công cụ tìm kiếm của mình ngày 25/7.

SearchGPT có giao diện một khung chat lớn, hỏi người dùng "What are you looking for?" (Bạn đang tìm gì?). Thay vì trả về một loạt link liên quan như Google hay các công cụ tìm kiếm truyền thống, SearchGPT dùng AI để sắp xếp và hiểu nội dung trước khi trả lời người dùng.

Giao diện công cụ tìm kiếm SearchGPT của OpenAI. Ảnh: Khương Nha

Trong các minh họa của OpenAI, SearchGPT có thể tóm tắt những sự kiện âm nhạc tìm thấy trên Internet, sau đó mô tả ngắn về sự kiện, tiếp đến mới hiển thị các đường link dẫn đến trang web. Trong một ví dụ khác, công cụ giải thích khi nào nên trồng cà chua trước khi phân tích các giống cây khác nhau. Sau khi kết quả xuất hiện, người dùng có thể đặt tiếp câu hỏi hoặc nhấp vào liên kết để mở các trang web.

SearchGPT còn một tính năng gọi là "câu trả lời trực quan". Tuy nhiên, OpenAI chưa mô tả chính thức về tính năng này.

Khác biệt lớn nhất giữa SearchGPT và Google Search là công nghệ lõi. OpenAI dùng mô hình ngôn ngữ lớn GPT-4, trong khi Google cung cấp kết quả tìm kiếm dựa trên thuật toán xếp hạng trang web và công nghệ học máy. SearchGPT cung cấp giao diện dạng trò chuyện, tương tác. Google Search dùng giao diện truyền thống với danh sách đường link.

Tuy nhiên, SearchGPT cũng có một số hạn chế. Đầu tiên, kết quả và chất lượng tìm kiếm vẫn phụ thuộc vào dữ liệu đã được huấn luyện và cập nhật. Do đó, thông tin về các sự kiện hoặc kiến thức mới có thể không chính xác bằng Google Search. Google cũng có lợi thế trong việc cung cấp kết quả tìm kiếm chi tiết, đặc biệt trong các lĩnh vực chuyên môn, yêu cầu độ chính xác cao. Google cũng đang hiển thị đa dạng nội dung hơn, từ hình ảnh, video, bản đồ đến tin tức trong kết quả, còn SearchGPT vẫn chủ yếu tập trung vào văn bản.

The Verge dẫn lời Kayla Wood, người phát ngôn của OpenAI, cho biết công cụ tìm kiếm của họ đang ở bản "nguyên mẫu", được hỗ trợ bởi mô hình GPT-4. Công ty chỉ mở SearchGPT cho 10.000 người đầu tiên dùng thử. Wood cho biết OpenAI đang làm việc với các đối tác và dùng nguồn cấp nội dung trực tiếp để xây dựng kết quả tìm kiếm của mình. Mục tiêu là tích hợp tính năng tìm kiếm này vào ChatGPT. Giới phân tích đánh giá SearchGPT có thể trở thành mối đe dọa lớn với Google. Trước đó, hãng dịch vụ tìm kiếm lớn nhất thế giới đã vội vã tích hợp tính năng AI vào công cụ search vì lo ngại người dùng sẽ chuyển sang các đối thủ cạnh tranh. Công ty khởi nghiệp Perplexity cũng ra mắt tính năng "trả lời" bằng AI, nhưng đang bị chỉ trích vì sao chép các bên sản xuất nội dung.

Để tránh rắc rối tương tự, OpenAI cho biết đang tiếp cận theo cách khác. Trong bài đăng trên blog, công ty nhấn mạnh SearchGPT được phát triển thông qua sự hợp tác với nhiều đối tác tin tức khác nhau, bao gồm chủ sở hữu của WSJ, AP và The Verge.

Những tin tức đầu tiên về Search GPT được The Information nhắc đến từ tháng 2. Đến tháng 5, Bloomberg bắt đầu đưa ra nhiều thông tin chi tiết hơn. The Verge cho biết để phát triển công cụ tìm kiếm, OpenAI đã cố gắng lôi kéo nhiều nhân viên của Google.

Dữ liệu của Statcounter tính đến tháng 6 cho thấy, Google Search đang thống trị thị trường tìm kiếm với hơn 91% thị phần toàn cầu. Theo sau là các công cụ của Yahoo, Baidu và DuckDuckGo.

Trong khi đó, theo nguồn tin mới của The Information, OpenAI có thể sớm cạn tiền vì huấn luyện AI. Dựa trên tài liệu tài chính nội bộ liên quan đến OpenAI, các chuyên gia phân tích nhận định công ty đang trên đà chi khoảng 7 tỷ USD cho riêng việc đào tạo mô hình và 1,5 tỷ USD cho nhân sự. Con số này vượt xa đối thủ, chẳng hạn Anthropic do Amazon hậu thuẫn dự kiến chi 2,7 tỷ USD cho các hoạt động tương tự trong năm.

Chi phí hoạt động cao vọt có thể khiến OpenAI lỗ 5 tỷ USD trong năm 2024, khiến công ty của Sam Altman có nguy cơ hết tiền trong 12 tháng. Trước đó, theo dữ liệu từ công ty nghiên cứu Tracxn, OpenAI đã hoàn thành 7 vòng gọi vốn và huy động được hơn 11 tỷ USD. Gần đây nhất là vào tháng 4, công ty gọi vốn thành công từ quỹ ARK Investment Management với số tiền không được tiết lộ.

SearchGPT đang hoạt động miễn phí cho những người dùng đầu tiên. Công cụ này này chưa có quảng cáo và công ty sẽ phải sớm tìm ra cách kiếm tiền để bù đắp những thiếu hụt về doanh thu.

Khương Nha