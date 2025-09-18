Nvidia rót 5 tỷ USD vào Intel

Hãng chip Mỹ sẽ mua gần 4% cổ phần của đối thủ, theo thỏa thuận hợp tác sản xuất giữa hai công ty.

Ngày 18/9, hãng chip Nvidia (Mỹ) thông báo sẽ đầu tư 5 tỷ USD vào Intel, theo một thỏa thuận hợp tác phát triển trung tâm dữ liệu và chip máy tính cá nhân (PC). Nvidia sẽ mua cổ phần Intel với giá 23,28 USD một đơn vị - gần bằng giá đóng cửa của Intel phiên 17/9. Thỏa thuận này giúp Nvidia trở thành một trong các cổ đông lớn nhất của Intel với 4% cổ phần.

"Sự hợp tác lịch sử này sẽ kết hợp nền tảng AI và điện toán của Nvidia với bộ vi xử lý trung tâm (CPU) và hệ sinh thái chip x86 khổng lồ của Intel. Đây sẽ là sự hòa quyện của hai nền tảng hàng đầu thế giới. Chúng tôi sẽ cùng mở rộng hệ sinh thái và đặt nền móng cho kỷ nguyên điện toán tiếp theo", CEO Nvidia Jensen Huang cho biết.

Cổ phiếu Intel tăng 25% khi mở cửa phiên giao dịch 18/9. Trong khi đó, cổ phiếu Nvidia tăng gần 3%.

Bên ngoài trụ sở Intel ở California. Ảnh: Intel

Theo thông cáo, Intel sẽ sản xuất CPU x86 cho các nền tảng hạ tầng AI của Nvidia. Với mảng PC, Intel sẽ sản xuất bộ xử lý SoC (System On Chip) x86 kết hợp với bộ xử lý đồ họa RTX của Nvidia để cung cấp sức mạnh cho máy tính cá nhân.

"Điều cần làm rõ là sự hợp tác này chỉ mang mục đích chính trị, hay là sự khởi đầu cho khả năng hợp tác lớn hơn sau này, hứa hẹn mang lại lợi ích đáng kể cho Intel", Chris Caso - nhà phân tích tại Wolfe Research nhận xét.

Câu hỏi lớn nhất hiện là liệu Nvidia có sản xuất chip tại các nhà máy gia công của Intel hay không. Intel đã chi mạnh tay để phát triển mảng gia công - sản xuất chip cho các công ty khác. Tuy nhiên, đến nay, hãng vẫn chưa có khách hàng lớn.

Sau chính phủ Mỹ và đại gia viễn thông SoftBank (Nhật Bản), Nvidia là cái tên tiếp theo tham gia giúp Intel lật ngược tình thế. Intel từng là hãng chip lớn nhất Mỹ, nhưng vài năm nay dần bị các đối thủ như Nvidia, Qualcomm, Broadcom, Texas Instrument và AMD vượt qua.

Đầu năm nay, cổ phiếu Intel có thời điểm xuống thấp nhất hơn một thập kỷ. Mã này đã tăng trở lại sau khi nhận sự hỗ trợ của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump. Tháng trước, chính phủ Mỹ đã mua 10% cổ phần hãng này với giá gần 9 tỷ USD. Số cổ phần này hiện có giá gần 14 tỷ USD. SoftBank cũng đã rót 2 tỷ USD vào Intel hồi tháng 8.

Hà Thu (theo Reuters, CNBC)