Mới du nhập vào Việt Nam gần đây song mô hình đầu tư second home ngày càng được ưa chuộng, nhất là giới nhà giàu, doanh nhân thành đạt giống ông Tùng. Không phải ngẫu nhiên Việt Nam nằm trong top 20 thị trường có tốc độ tăng trưởng second home cao nhất thế giới theo đánh giá của Telegraph năm 2019. Báo cáo The Wealth của Knight Frank chỉ ra, số lượng người có khối tài sản trên 30 triệu USD của Việt Nam tăng nhanh nhất thế giới trong giai đoạn 2006 - 2016 với tốc độ 320% và con số này trong 10 năm tiếp theo 2016 - 2026 dự tính đạt 170%. Đây chính là nhóm khách hàng tiềm năng thúc đẩy mô hình second home phát triển.

Mô hình second home thường được lựa chọn để phục vụ cho kỳ nghỉ của gia đình sau một khoảng thời gian làm việc mệt mỏi, tách xa với xô bồ thường nhật, chỉ có không gian sống yên bình hòa mình trong khung cảnh thiên nhiên xanh mát. Đó phải là một ngôi nhà với đầy đủ tiện nghi vượt trội, nằm trong tổng thể tiện ích đa năng, mang đến cho chủ nhân sự thoải mái đúng nghĩa cả về thể chất lẫn tinh thần.

Ông Neil Macgregor - Tổng giám đốc Savills Việt Nam nhận định, thị trường second home đang trở nên ngày càng hấp dẫn đối với người mua trong nước và quốc tế, nhất là khi cơ sở hạ tầng phát triển, có nhiều đường bay thẳng nối các địa điểm nghỉ dưỡng nổi tiếng với nước ngoài. Bên cạnh đó, nhiều chuyên gia cho rằng, second home hấp dẫn giới đầu tư nhờ mang lại lợi nhuận kép cho khách hàng khi vừa có thể sử dụng, vừa khai thác cho thuê.