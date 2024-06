Ông Zelensky tới Singapore dự Đối thoại Shangri-La

Tổng thống Zelensky đến Singapore để tham dự Đối thoại Shangri-La, nơi ông dự kiến gặp Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ và phát biểu trước đại diện các nước.

Tổng thống Ukraine Volodomyr Zelensky hôm nay tới khách sạn diễn ra Đối thoại Shangri-La, nơi có đông đảo quan chức quốc phòng từ khắp nơi trên thế giới và các nhà báo. Sau khi bắt tay ban tổ chức sự kiện, ông Zelensky được những người xung quanh vỗ tay tán thưởng và được hộ tống vào thang máy.

Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (IISS), đơn vị tổ chức Đối thoại Shangri-La, cho biết Tổng thống Zelensky sẽ tham gia phiên thảo luận với chủ đề "Hình dung lại các giải pháp cho hòa bình toàn cầu và ổn định khu vực" diễn ra trưa 2/6. Ông dự kiến đề nghị các nước có mặt tại sự kiện tham dự và ủng hộ hội nghị thượng đỉnh hòa bình Ukraine diễn ra ngày 15-16/6 tại Thụy Sĩ.

"Tiếng nói của khu vực châu Á - Thái Bình Dương phải xuất hiện tại hội nghị nhằm khôi phục hòa bình cho Ukraine và đảm bảo an ninh lương thực, hạt nhân toàn cầu", ông Zelensky đăng trên mạng xã hội X ngày 1/6.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (giữa) tới khách sạn diễn ra Đối thoại Shangri-La ở Singapore ngày 1/6. Ảnh: Reuters

Trong bài đăng khác, ông cho biết sẽ có một số cuộc gặp tại Đối thoại Shangri-La, "đặc biệt với Tổng thống Singapore Tharman Shanmugaratnam, Thủ tướng Singapore Lawrence Wong, Tổng thống Timor-Leste Jose Ramos-Horta, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin và các nhà đầu tư Singapore".

Đây là chuyến đi thứ hai của Tổng thống Ukraine tới châu Á từ khi chiến sự bùng phát tháng 2/2022. Hồi tháng 5/2023, ông đã tham dự các cuộc họp của G7 tại Nhật Bản.

Đối thoại Shangri-La được IISS có trụ sở tại Anh tổ chức thường niên từ năm 2002 ở Singapore, dù phải tạm dừng hai năm 2020, 2021 do ảnh hưởng từ đại dịch Covid-19. Sự kiện có sự tham dự của bộ trưởng quốc phòng, các quan chức quốc phòng cấp cao cũng như lãnh đạo doanh nghiệp và chuyên gia an ninh tới từ châu Á - Thái Bình Dương, châu Âu, Bắc Mỹ để thảo luận về thách thức an ninh nghiêm trọng của khu vực và thế giới.

Nga không tham gia Đối thoại Shangri-la kể từ khi tiến hành chiến dịch ở Ukraine đầu năm 2022.

Ông Zelensky gần đây thăm Tây Ban Nha, Thụy Điển, Bồ Đào Nha và Bỉ để kêu gọi thêm viện trợ quân sự, trong bối cảnh quân đội Ukraine gặp khó khăn trên chiến trường, đồng thời kêu gọi ủng hộ hội nghị thượng đỉnh hòa bình tại Thụy Sĩ.

Chuyến đi Singapore của lãnh đạo Ukraine diễn ra khi Nga đẩy mạnh tiến công tại nhiều khu vực dọc tiền tuyến, trong đó có tỉnh Kharkov ở đông bắc Ukraine. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrey Belousov hôm 31/5 tuyên bố các đơn vị nước này đang tiến công trên mọi hướng chiến thuật và đẩy lùi lực lượng Ukraine khỏi vị trí.

Mỹ hồi tháng 4 phê duyệt gói viện trợ vũ khí 61 tỷ USD cho Ukraine, trong đó có tên lửa Patriot và tên lửa đạn đạo chiến thuật ATACMS. Thụy Điển tuần này cũng đã phê duyệt gói viện trợ an ninh mới trị giá một tỷ USD, trong đó có xe bọc thép và máy bay cảnh báo sớm.

Phát biểu tại Đối thoại Shangri-La ngày 1/6, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Austin nói rằng việc hỗ trợ Ukraine đẩy lùi lực lượng Nga hơn hai năm qua cho thấy các nước trên thế giới "có thể tập hợp khi đối mặt hành động gây hấn".

Huyền Lê (Theo Reuters, AFP)