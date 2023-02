Ông Zelensky thúc giục EU kết nạp Ukraine

Tổng thống Ukraine kêu gọi EU sớm kết nạp Ukraine, nhận định tiến trình gia nhập liên minh là “đường về nhà” của nước này.

"Đây là châu Âu của chúng ta với quy tắc và lối sống riêng", Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 9/2 nói trước nghị viện châu Âu tại Brussels, Bỉ, đồng thời gọi tiến trình gia nhập liên minh là "đường về nhà của Ukraine".

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine "chia sẻ các giá trị với châu Âu, không phải Nga", đồng thời khẳng định "tôi tới đây để bảo vệ đường về nhà của dân Ukraine".

Ông Zelensky nhấn mạnh "không thể tưởng tượng được một châu Âu tự do nếu Ukraine không như vậy". "Tại thời điểm này, tình đoàn kết và sự tự do của chúng ta cần thêm một thứ mà thiếu nó, mọi điều đều trở nên mong manh. Đó là an ninh", ông nói.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu tại Brussels, Bỉ ngày 9/2. Ảnh: AP.

Tổng thống Zelensky cũng hối thúc EU cung cấp vũ khí cho Ukraine nhanh hơn trước khi Nga tập hợp lực lượng cho đợt tiến công mới. "Chúng ta phải tăng cường động lực hợp tác. Chúng ta phải làm điều đó nhanh hơn Nga", ông Zelensky cho biết.

Khi tới dự hội nghị các lãnh đạo EU cùng ngày tại Brussels, Thủ tướng Olaf Scholz khẳng định Đức cung cấp viện trợ nhân đạo và tài chính nhiều hơn bất cứ quốc gia nào thuộc liên minh. Ông Scholz cũng tuyên bố Đức "hỗ trợ cụ thể nhất liên quan đến chuyển giao vũ khí" cho Ukraine.

Sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự cuối tháng 2/2022, Ukraine nộp đơn gia nhập EU và được liên minh trao tư cách ứng viên 4 tháng sau đó. Tuy nhiên, Thủ tướng Đức từng tuyên bố EU không thể đẩy nhanh kết nạp Ukraine, trong khi Tổng thống Pháp nhận định tiến trình có thể mất vài thập kỷ.

Tổng thống Nga Vladimir Putin tháng 6/2022 khẳng định nước này không phản đối Ukraine gia nhập EU do đây không phải liên minh quân sự như NATO. Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga Dmitry Medvedev nhận định Ukraine chỉ có thể gia nhập EU vào giữa thế kỷ này và bày tỏ hoài nghi khả năng liên minh tồn tại đến thời điểm đó.

Nguyễn Tiến (Theo CNN)