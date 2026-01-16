Ông Zelensky: Nhiều tổ hợp phòng không phương Tây đã cạn tên lửa

Tổng thống Zelensky thừa nhận lưới phòng không Ukraine gặp nhiều thách thức, trong đó nhiều tổ hợp do phương Tây viện trợ không còn tên lửa chiến đấu.

Trong cuộc họp báo tại thủ đô Kiev hôm nay, Tổng thống Volodymyr Zelensky tiết lộ nhiều tổ hợp phòng không được các đồng minh phương Tây viện trợ từng cạn kiệt đạn dược, giữa lúc Nga đẩy mạnh chiến dịch tập kích nhằm vào hạ tầng năng lượng Ukraine.

"Tính đến trước sáng nay, một số tổ hợp đã không còn tên lửa. Giờ tôi mới có thể nói điều này một cách công khai, bởi chúng ta đã có thêm đạn dược", ông nói, nhưng không nêu những hệ thống cụ thể.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Warsaw, Ba Lan, hồi tháng 12/2025. Ảnh: AFP

Tổng thống Zelensky thêm rằng hệ thống năng lượng của Ukraine hiện chỉ đáp ứng được 60% nhu cầu điện trên cả nước, trong lúc đang bước vào mùa đông lạnh giá. Ông nhấn mạnh hơn 15.000 công nhân ngành năng lượng đang chạy đua với thời gian để khôi phục các nhà máy điện và trạm biến áp bị hư hại.

Lãnh đạo Ukraine thông báo các nhà đàm phán đang tới Mỹ để tiếp tục thảo luận về kế hoạch chấm dứt xung đột do Washington đề xuất. Kiev đang tìm kiếm cam kết rõ ràng từ các đồng minh về những đảm bảo an ninh mà nước này nhận được trong kế hoạch hòa bình.

Các nước phương Tây đã viện trợ cho Ukraine nhiều hệ thống phòng không hiện đại, trong đó uy lực nhất là Patriot, SAMP/T, IRIS-T và NASAMS. Tuy nhiên, số lượng vũ khí chuyển giao có hạn khiến lưới phòng không Ukraine thường rơi vào tình trạng quá tải. Những đòn tập kích của Nga cũng phá hủy nhiều tổ hợp trong số này, tạo ra những lỗ hổng nghiêm trọng với năng lực phòng thủ của Ukraine.

Đại tá Yuri Ignat, thư ký báo chí Bộ tư lệnh không quân Ukraine, hồi năm ngoái thừa nhận lực lượng phòng không luôn gặp nhiều thách thức vì Nga liên tục nâng cấp máy bay không người lái (UAV) tự sát dòng Geran và tên lửa đạn đạo Iskander, cũng như cải tiến chiến thuật tập kích.

Ngọc Ánh (Theo AFP, Reuters)