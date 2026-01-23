Ông Zelensky đề xuất giúp NATO 'đánh chìm tàu Nga' gần Greenland

Tổng thống Zelensky tuyên bố Ukraine sẵn sàng hỗ trợ NATO đánh chìm chiến hạm Nga ngoài khơi Greenland, do đã có kinh nghiệm tác chiến ở Biển Đen.

"Chúng tôi biết phải làm gì. Ukraine có thể giúp đỡ nếu tàu chiến Nga di chuyển tự do xung quanh Greenland, chúng tôi có chuyên môn và vũ khí để đảm bảo không tàu nào sống sót. Chúng sẽ chìm gần Greenland giống như ngoài khơi Crimea", Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) hôm 22/1.

Ông lưu ý rằng đại dương "không phải phòng tuyến đầu tiên" và quân đội Ukraine đủ khả năng hành động. "Nếu được đề nghị và là thành viên NATO, tư cách mà chúng tôi hiện không có, Ukraine sẽ giải quyết vấn đề về tàu chiến Nga", Tổng thống Zelensky nhấn mạnh.

Tổng thống Zelensky phát biểu tại hội nghị thường niên của WEF ở Davos, Thụy Sĩ hôm 22/1. Ảnh: AFP

Lãnh đạo Ukraine cũng bình luận về thông tin các nước châu Âu triển khai hàng chục binh sĩ đến Greenland, đặt câu hỏi rằng động thái này sẽ "gửi đi thông điệp gì" tới Đan Mạch, Nga và Trung Quốc.

"Nếu không thiết lập các căn cứ của châu Âu ở Greenland và tuyên bố rõ là chúng sẽ bảo vệ khu vực này khỏi Nga và Trung Quốc, quý vị sẽ đối diện với nguy cơ không được coi trọng, vì 30-40 quân nhân không thể bảo vệ được gì cả", ông nêu quan điểm.

Giới chức Nga và NATO chưa bình luận về thông tin.

Xuồng không người lái đã giúp Ukraine đạt thành công quan trọng về mặt quân sự trên Biển Đen. Chúng đã uy hiếp Hạm đội Biển Đen hải quân Nga, phá hủy một số chiến hạm và hạn chế hoạt động của nhiều tàu khác, giúp Ukraine duy trì tuyến giao thương hàng hải đến châu Âu.

Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) cuối năm ngoái tuyên bố xuồng không người lái nước này đã tập kích trúng 11 tàu hải quân Nga kể từ khi xung đột bùng phát.

Xuồng không người lái Sea Baby của Ukraine trong ảnh công bố tháng 10/2025. Ảnh: SBU

Tổng thống Mỹ Donald Trump gần đây liên tục tuyên bố muốn kiểm soát đảo Greenland, lãnh thổ tự trị thuộc Đan Mạch, bất chấp phản đối từ nước này và nhiều quốc gia châu Âu. Ông Trump cho biết nếu Mỹ không kiểm soát Greenland, Nga hoặc Trung Quốc sẽ làm điều đó.

Tổng thư ký NATO Mark Rutte ngày 22/1 cho biết một mục tiêu trong các cuộc đối thoại hiện nay với Mỹ về Greenland là "đảm bảo Nga và Trung Quốc không tiếp cận hòn đảo về mặt tài chính hoặc quân sự".

NATO và Nga đều tăng cường hiện diện quân sự ở Bắc Cực những năm gần đây. Moskva không đưa ra tuyên bố chủ quyền đối với Greenland, nhưng từ lâu đã chú ý đến vai trò chiến lược của hòn đảo trong vấn đề an ninh Bắc Cực, do nó án ngữ tuyến hàng hải Bắc Đại Tây Dương và là nơi Washington đặt căn cứ quân sự.

Phạm Giang (Theo RBC Ukraine, AFP)