Ông Trump yêu cầu quân đội Mỹ tìm mọi cách trả lương cho binh sĩ

Ông Trump lệnh cho Lầu Năm Góc đảm bảo trả lương cho quân nhân, chỉ trích đảng Dân chủ "biến quân đội thành con tin" bằng cách đóng cửa chính phủ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 11/10 cho biết ông đã lệnh cho Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth "sử dụng tất cả nguồn quỹ hiện có để trả lương cho binh sĩ vào ngày 15/10", đồng thời đổ lỗi cho đảng Dân chủ về tình trạng bế tắc ngân sách đã bước sang tuần thứ hai.

"Tôi sẽ không cho phép đảng Dân chủ biến quân đội và toàn bộ an ninh quốc gia của chúng ta thành con tin thông qua hành động đóng cửa chính phủ nguy hiểm của họ", ông Trump đăng trên mạng xã hội Truth.

Khoảng 1,3 triệu binh sĩ Mỹ tại ngũ nguy cơ không được trả lương vào ngày 15/10, điều chưa từng xảy ra trong những lần chính phủ Mỹ đóng cửa trong lịch sử hiện đại.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại bệnh viện quân y Walter Reed ngày 10/10. Ảnh: AP

Đảng Cộng hòa và Dân chủ những ngày qua liên tục đổ lỗi cho nhau về tình trạng đóng cửa chính phủ Mỹ. Bế tắc khiến hàng trăm nghìn nhân viên chính phủ phải nghỉ không lương, trong khi những người đảm nhận công việc thiết yếu phải tiếp tục làm việc mà không được trả tiền.

Nhà Trắng ngày 10/10 thông báo bắt đầu sa thải hàng loạt nhân viên chính phủ trong lúc Tổng thống Trump tìm cách gia tăng áp lực lên đảng Dân chủ.

"Đảng Cộng hòa thà chứng kiến hàng nghìn người Mỹ mất việc còn hơn ngồi lại đàm phán với đảng Dân chủ để mở cửa lại chính phủ", lãnh đạo phe Dân chủ tại Thượng viện Mỹ Chuck Schumer nói.

Các công đoàn đại diện cho 800.000 nhân viên chính phủ Mỹ đã đề nghị một thẩm phán liên bang ở thành phố San Francisco ban lệnh khẩn cấp để ngăn động thái sa thải, trước khi phiên điều trần về tính hợp pháp của quyết định trên diễn ra ngày 16/10.

Chính phủ Mỹ đã dừng những hoạt động không thiết yếu từ ngày 30/9 để chờ quốc hội thông qua dự luật ngân sách mới. Các thượng nghị sĩ Dân chủ kể từ đó liên tục chặn nghị quyết mở lại những cơ quan liên bang do phe Cộng hòa đưa ra.

Dự luật ngân sách mới cần một số phiếu bầu của đảng Dân chủ để được thông qua, bất chấp đảng Cộng hòa chiếm đa số tại lưỡng viện quốc hội. Phe Cộng hòa đề xuất gia hạn ngân sách hiện tại, trong khi đảng Dân chủ yêu cầu gia hạn trợ cấp bảo hiểm y tế cho các hộ gia đình có thu nhập thấp.

Tuy nhiên, ông Trump bác bỏ mọi cuộc đàm phán về các vấn đề y tế mà không kèm điều kiện mở cửa lại chính phủ. Với khả năng đóng cửa kéo dài ngày càng cao, các nghị sĩ đang trông đợi Tổng thống Mỹ can thiệp và phá vỡ bế tắc.

Nguyễn Tiến (Theo AFP, AP, Reuters)