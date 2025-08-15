Lãnh đạo Mỹ - Nga bắt đầu hội đàm

Tổng thống Mỹ Trump và người đồng cấp Nga Putin ngồi cạnh nhau tại một căn phòng ở căn cứ Elmendorf-Richardson, phía sau là phông nền màu xanh có dòng chữ "Theo đuổi hòa bình". Các đại diện khác của hai nước ngồi bên cạnh.

Ông Trump và ông Putin không đưa ra tuyên bố nào và cũng không trả lời câu hỏi của báo giới khi họ chụp ảnh hai lãnh đạo. Phóng viên sau đó được mời ra khỏi phòng để các lãnh đạo bắt đầu hội đàm.

Việc ông Trump không đưa ra tuyên bố nào được coi là điều bất thường. Khi gặp các lãnh đạo thế giới, dù là tại Phòng Bầu dục hay ở nước ngoài, Tổng thống Mỹ thường phát biểu rất nhiều trước khi cuộc hội đàm bắt đầu.

Tổng thống Putin và Tổng thống Trump bắt đầu hội đàm. Ảnh: AFP