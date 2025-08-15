-
Lãnh đạo Mỹ - Nga bắt đầu hội đàm
Tổng thống Mỹ Trump và người đồng cấp Nga Putin ngồi cạnh nhau tại một căn phòng ở căn cứ Elmendorf-Richardson, phía sau là phông nền màu xanh có dòng chữ "Theo đuổi hòa bình". Các đại diện khác của hai nước ngồi bên cạnh.
Ông Trump và ông Putin không đưa ra tuyên bố nào và cũng không trả lời câu hỏi của báo giới khi họ chụp ảnh hai lãnh đạo. Phóng viên sau đó được mời ra khỏi phòng để các lãnh đạo bắt đầu hội đàm.
Việc ông Trump không đưa ra tuyên bố nào được coi là điều bất thường. Khi gặp các lãnh đạo thế giới, dù là tại Phòng Bầu dục hay ở nước ngoài, Tổng thống Mỹ thường phát biểu rất nhiều trước khi cuộc hội đàm bắt đầu.
-
Ông Putin lên xe của ông Trump
Tổng thống Putin lên chuyên xa của Tổng thống Trump để cùng nhau di chuyển tới địa điểm tổ chức cuộc họp.
Đây được coi là động thái bất thường, đặc biệt là với hai quốc gia đang trong căng thẳng như Nga và Mỹ. Khi Tổng thống Trump muốn lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un ngồi cùng xe trong cuộc gặp tại Singapore hồi năm 2018, các trợ lý đã thuyết phục ông từ bỏ ý định này.
-
Lãnh đạo Mỹ, Nga chào hỏi nhau
Tổng thống Trump và người đồng cấp Putin xuống máy bay và chào hỏi, bắt tay nhau trên thảm đỏ tại đường băng. Hai lãnh đạo sau đó đi ra bục đã được dựng sẵn.
-
Ông Putin đến Alaska
Chuyên cơ chở Tổng thống Putin đã đáp xuống Anchorage, Alaska.
-
Hội nghị thượng đỉnh sẽ là cuộc gặp ba - ba
Nhà Trắng cho biết hội nghị thượng đỉnh giữa Mỹ và Nga sẽ chuyển từ hình thức một - một sang ba - ba, trong đó Ngoại trưởng Macro Rubio và đặc phái viên Steve Witkoff sẽ cùng Tổng thống Trump đối thoại với Tổng thống Putin. Hai đại diện của Nga là Ngoại trưởng Sergey Lavrov và Yuri Ushakov, cố vấn của Tổng thống Nga về chính sách đối ngoại.
Trong bữa trưa sau cuộc gặp, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent, Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth và Chánh văn phòng Nhà Trắng Susie Wiles cũng sẽ góp mặt.
-
Ông Trump đến Alaska
Chuyên cơ Không lực Một chở Tổng thống Trump đáp xuống căn cứ Elmendorf-Richardson ở Anchorage, Alaska.
-
Loạt tiêm kích F-22 xếp hàng chờ đón lãnh đạo Mỹ, Nga
Hình ảnh do CNN đăng cho thấy sân khấu đã được dựng trên đường băng ở căn cứ Elmendorf-Richardson để chuẩn bị chào đón Tổng thống Trump và Tổng thống Putin. Một tấm thảm đỏ được trải theo hình chữ L để hai lãnh đạo bước lên bục có dòng chữ "Alaska 2025".
Điểm nổi bật nhất là có 4 tiêm kích F-22 xếp hàng bên cạnh tấm thảm đỏ. Chúng thuộc phi đoàn đóng quân tại căn cứ Elmendorf-Richardson, có nhiệm vụ bảo vệ không phận Mỹ.
-
Ông Trump sẽ 'không vui' nếu không đạt được thỏa thuận ngừng bắn
Tổng thống Trump cho biết sẽ cảm thấy không hài lòng nếu người đồng cấp Putin không chấp nhận ngừng bắn sau hội nghị thượng đỉnh ở Alaska.
"Tôi muốn nhanh chóng được chứng kiến lệnh ngừng bắn. Tôi không rõ điều đó có xảy ra trong hôm nay không, nhưng sẽ không vui nếu nó không xảy ra ngay hôm nay", ông Trump nói với các phóng viên trên Không lực Một, thêm rằng "chỉ muốn sự giết chóc ngừng lại".
Lãnh đạo Mỹ cho biết chưa có điều gì được ấn định trước cuộc gặp, song nhấn mạnh muốn đạt được "một số thứ nhất định" trong hội nghị sắp tới, trong đó có lệnh ngừng bắn. Tổng thống Trump nói mình không đại diện cho châu Âu, nhưng sẽ cân nhắc quan điểm của các quốc gia này.
"Chuyện này không liên quan đến châu Âu, tôi không làm theo ý họ. Dù vậy, rõ ràng họ sẽ tham gia vào quá trình này cùng Tổng thống Zelensky", ông Trump nói.
Tổng thống Mỹ cũng đánh giá người đồng cấp Nga "thông minh", thêm rằng hai bên hòa hợp và đều tôn trọng lẫn nhau.
-
Thời tiết đẹp ở Alaska
Hội nghị Mỹ - Nga tại thành phố Anchorage sẽ diễn ra dưới thời tiết đẹp, với nhiệt độ 8-17 độ C và lác đác mây. Đối với Tổng thống Trump, đây là thay đổi dễ chịu so với thời tiết nóng bức ở Washington, nơi nhiệt độ cao nhất trong ngày 14/8 là 33 độ C. Thời tiết tại Moskva khá giống với Anchorage, ở mức 12-17 độ C vào ngày 14/8.
-
Ông Trump: Tôi sẽ rời đi nếu cuộc gặp chuyển biến xấu
Tổng thống Trump nói với Fox News rằng nếu hội nghị với người đồng cấp Putin chuyển biến xấu, ông sẽ "rời đi".
"Tôi nghĩ mọi chuyện sẽ diễn ra tốt đẹp, nhưng nếu không, tôi sẽ nhanh chóng trở về nhà", ông Trump nói trong cuộc phỏng vấn được công bố khi Tổng thống Mỹ đang trên đường tới Alaska.
Bình luận này tương tự điều ông Trump từng đề cập khi trao đổi với Fox Radio hôm 14/8. "Nếu đây là cuộc gặp tệ hại, tôi sẽ không gọi cho ai cả mà quay về nhà. Nhưng nếu đây là cuộc gặp tốt, tôi sẽ gọi điện cho Tổng thống Zelensky và các lãnh đạo châu Âu", ông cho hay.
Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói Nga vẫn chưa tỏ dấu hiệu cho thấy muốn chấm dứt xung đột tại Ukraine, khi tiếp tục tập kích nước này trong ngày diễn ra hội nghị ở Alaska.