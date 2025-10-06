Ông Trump thăm chiến hạm Mỹ, xem loạt phóng tên lửa triệu USD

Đội tàu chiến Mỹ khai hỏa 5 tên lửa SM-2, mỗi quả có giá hơn hai triệu USD, trước sự chứng kiến của ông Trump và Bộ trưởng Hegseth.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Melania, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth cùng một số quan chức hôm 5/10 thăm căn cứ Norfolk tại bang Virginia để chúc mừng hải quân Mỹ nhân dịp kỷ niệm 250 năm thành lập lực lượng.

Tổng thống Mỹ sau đó lên tàu sân bay USS George H. W. Bush, trò chuyện với thủy thủ đoàn. Vợ chồng ông Trump cùng chứng kiến các màn biểu diễn của hải quân Mỹ, trong đó có nội dung bắn đạn thật, đặc nhiệm SEAL đổ bộ từ trực thăng và tiêm kích cất cánh bằng máy phóng trên tàu sân bay.

Video do truyền thông Mỹ công bố cho thấy nhóm chiến hạm đã khai hỏa ít nhất 5 tên lửa phòng không SM-2 ra Đại Tây Dương, trước sự theo dõi của Tổng thống Trump và Đệ nhất phu nhân Melania.

Mỹ phóng loạt tên lửa triệu USD mừng sinh nhật hải quân Hải quân Mỹ biểu diễn trên Đại Tây Dương hôm 5/10. Video: Fox News

"Chúa phù hộ hải quân Mỹ", ông Trump tuyên bố khi phát biểu trước khoảng 10.000 thủy thủ, cam kết đảm bảo thu nhập cho họ bất chấp chính phủ đang đóng cửa. Một số phi cơ bay qua khán đài khi ông Trump phát biểu, khiến đám đông phấn khích và nhiều người hô vang "Nước Mỹ, nước Mỹ".

SM-2 là tên lửa phòng không tầm trung được Mỹ phát triển từ thập niên 1970 và bắt đầu sử dụng từ năm 1978, trang bị đầu dò radar bán chủ động cùng đầu đạn phá mảnh. Mỹ đã phát triển hàng loạt phiên bản của dòng SM-2, trong đó mẫu mới nhất là SM-2MR Block IIIC được thử nghiệm từ giữa năm 2022.

Đây là vũ khí đóng vai trò trung tâm trong hệ thống lá chắn Aegis được trang bị cho tàu chiến Mỹ và đồng minh, cũng là một trong những loại tên lửa phòng không hiện đại nhất của hải quân Mỹ. Mỗi quả đạn SM-2 thường có giá 2,1-2,4 triệu USD, tùy phiên bản.

Tổng thống Trump và Đệ nhất phu nhân Melania tại căn cứ Norfolk hôm 5/10. Ảnh: AP

Tổng thống Trump gần đây mở rộng vai trò của quân đội trong xã hội, yêu cầu binh sĩ tuần tra tại loạt thành phố mà ông cho là đang bị tội phạm hoành hành, trong đó có thủ đô Washington.

Trong cuộc họp với hàng trăm tướng lĩnh tại căn cứ Quantico ở bang Virginia hôm 30/9, Tổng thống Trump đề xuất sử dụng các thành phố Mỹ làm "thao trường" cho quân đội, cho rằng cần phải huy động sức mạnh từ lực lượng này để chống lại "cuộc xâm lược từ bên trong".

Phạm Giang (Theo AP)