Ông Trump tăng thuế thêm 10% với hàng hóa Canada

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết sẽ tăng thuế hàng Canada thêm 10%, nhằm phản ứng lại một quảng cáo "gây hiểu lầm" từ nước này.

Thông báo được Tổng thống Trump đăng trên Truth Social hôm 25/10. Hai ngày trước đó, ông tuyên bố dừng đàm phán thương mại với Canada, sau khi tỉnh Ontario của nước này phát sóng một đoạn quảng cáo được cho là "gây hiểu lầm" trong giải bóng chày nhà nghề Mỹ (World Series).

"Do sự xuyên tạc nghiêm trọng về sự thật và hành động thù địch của họ, tôi sẽ tăng thuế với Canada thêm 10% so với mức họ chịu hiện nay", ông Trump viết.

Thủ tướng Canada Mark Carney (trái) trao đổi với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng ngày 6/5. Ảnh: AP

Hiện chưa rõ những mặt hàng nào bị ảnh hưởng bởi mức thuế mới vừa công bố. Phần lớn hàng xuất khẩu của Canada sang Mỹ được miễn thuế theo Hiệp định Mỹ - Mexico - Canada (USMCA) được ký trong nhiệm kỳ đầu của ông Trump.

Nội dung quảng cáo Canada đã trích 5 câu phát biểu của cựu Tổng thống Mỹ Ronald Reagan - người được xem là biểu tượng của đảng Cộng hòa - nói rằng thuế quan dẫn đến chiến tranh thương mại và thảm họa kinh tế.

Sau khi ông Trump thông báo dừng đàm phán, Thủ hiến Ontario Doug Ford cho biết đã thảo luận với Thủ tướng Canada Mark Carney và nước này dừng chiến dịch quảng cáo tại Mỹ từ 27/10, để nối lại các cuộc thảo luận song phương. Nhưng ông Trump không hài lòng, và cho rằng lẽ ra Canada phải gỡ quảng cáo "ngay lập tức".

Chính quyền Trump hồi tháng 8 đã áp thuế 35% lên các hàng hóa Canada không nằm trong USMCA. Tuy nhiên, nền kinh tế Canada đã chịu ảnh hưởng nặng từ mức thuế 50% mà Mỹ áp riêng lên thép và nhôm nhập khẩu.

Nước này cũng đã gỡ bỏ phần lớn các mức thuế trả đũa với hàng Mỹ nhưng cố vấn Nhà Trắng Kevin Hassett nói Tổng thống Trump thất vọng với láng giềng và các cuộc đàm phán thương mại diễn ra không suôn sẻ.

Hôm 24/10, Thủ tướng Mark Carney cho biết Canada sẵn sàng nối lại đàm phán với Mỹ. Ông Trump và ông Carney sẽ tham dự Hội nghị thượng đỉnh ASEAN tại Malaysia, nhưng ông Trump nói chưa có kế hoạch gặp Thủ tướng Canada.

Canada hiện là đối tác thương mại lớn thứ hai của Mỹ, sau Mexico. Họ cũng là nước mua nhiều hàng Mỹ nhất. Năm ngoái, ước tính nước này mua 349 tỷ USD hàng Mỹ và xuất khẩu 412 tỷ USD sang nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Phiên An (theo Reuters)