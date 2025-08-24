Canada bãi bỏ hầu hết thuế trả đũa Mỹ

Canada tuyên bố bãi bỏ hầu hết mức thuế trả đũa, nhưng duy trì mức thuế này với 46 tỷ đôla Canada hàng hóa gồm ôtô, nhôm và thép.

Thông tin trên được Thủ tướng Canada Mark Carney tuyên bố trong cuộc họp báo ngày 22/8. Ông Carney cũng thêm rằng thuế Mỹ lên hàng Canada vẫn ở mức thấp so với các đối tác thương mại khác.

Trước đó, Canada hai lần áp thuế trả đũa 25% lên hàng Mỹ, với tổng giá trị hàng hóa bị ảnh hưởng là 45,9 tỷ USD. Mặt hàng chịu thuế trả đũa gồm ôtô (trị giá thương mại ở mức 25,3 tỷ USD), thép (8,7 tỷ USD), nhôm (2,1 tỷ USD), các loại khác gồm máy tính, thiết bị thể thao, các sản phẩm gang đúc (9,8 tỷ USD).

Thủ tướng Canada Mark Carney phát biểu sau thông báo xóa bỏ nhiều mức thuế trả đũa lên hàng Mỹ, tại Ottawa, Ontario, Canada, ngày 22/8. Ảnh: Reuters

Trừ ôtô, nhôm và thép, hầu hết mặt hàng được gỡ bỏ thuế trả đũa từ 1/9.

Thông báo trên được đưa ra sau cuộc điện đàm giữa ông Carney và Tổng thống Mỹ Donald Trump, được mô tả là "hiệu quả và sâu rộng". Thêm vào đó, Hiệp định thương mại Mỹ-Mexico-Canada (USMCA) mà ông Trump đàm phán trong nhiệm kỳ đầu, dự kiến được xem xét lại vào cuối năm nay.

Lãnh đạo Canada thêm rằng ông Trump đã đảm bảo việc bãi bỏ các mức thuế trả đũa sẽ khởi động lại đàm phán giữa hai nước.

Ở phía ông Trump, khi được hỏi về quyết định dỡ bỏ thuế quan của Carney, ông gọi đó là một "điều tốt đẹp". "Chúng tôi muốn đối xử tốt với Canada. Tôi rất quý mến Carney", ông nói.

Canada và Trung Quốc là hai quốc gia duy nhất trả đũa thuế quan với Mỹ.

Căng thẳng thương mại giữa hai nước bắt đầu từ tháng 2, khi ông Trump ký sắc lệnh áp thuế nhập khẩu với toàn bộ hàng hóa nước láng giềng. Trừ năng lượng Canada bị áp thuế 10%, các sản phẩm khác chịu mức 25%. Canada nhanh chóng áp thuế trả đũa lên 45,9 tỷ USD hàng Mỹ trong tháng 3 và 4. Đến tháng 7, ông Trump tuyên bố sẽ tăng thuế với hàng Canada lên 35%.

Vào thời điểm đó, Thủ tướng Canada tuyên bố trên mạng xã hội X rằng đất nước này cam kết hợp tác với Mỹ để đạt được thỏa thuận.

Bảo Bảo (theo CNBC, Reuters)