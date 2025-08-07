Ông Trump có thể tăng thuế với Trung Quốc vì mua dầu Nga

Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể công bố áp thêm thuế nhập khẩu với Trung Quốc, tương tự Ấn Độ, do hoạt động mua dầu thô Nga.

Ông Trump đang tính công bố thêm các lệnh trừng phạt thứ cấp nhằm gây sức ép buộc Nga chấm dứt chiến sự tại Ukraine. Nói với báo giới ngày 6/8, Tổng thống Mỹ cho hay việc tăng thêm thuế với Trung Quốc vì mua dầu Nga có thể xảy ra, nhưng quyết định cuối cùng còn tùy thuộc tình hình thực tế.

"Tôi chưa thể nói chắc chắn. Chúng tôi đã làm vậy với Ấn Độ và dự kiến tiếp tục với một số nước khác. Một trong số đó có thể là Trung Quốc", ông giải thích.

Trung Quốc hiện chịu mức thuế nhập khẩu chung là 30% khi bán hàng sang Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Phòng Bầu dục, Nhà Trắng, hôm 22/7. Ảnh: AP

Trước đó, Tổng thống Mỹ ký sắc lệnh tăng thuế nhập khẩu với hàng hóa Ấn Độ thêm 25%, nâng tổng thuế lên 50%, với lý do nước này liên tục mua dầu thô Nga. Đây là mức thuế cao nhất áp dụng với các đối tác thương mại của Mỹ. "Tôi nhận thấy Chính phủ Ấn Độ đang trực tiếp hoặc gián tiếp nhập khẩu dầu từ Nga", ông Trump cho biết ngày 6/8. Trước đó một ngày, ông đã cảnh báo về điều này.

Sắc lệnh của Nhà Trắng hôm 6/8 không đề cập đến Trung Quốc, dù đây là khách mua lớn nhất của dầu Nga. Tuần trước, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cảnh báo Trung Quốc có thể đối mặt mức thuế mới nếu tiếp tục hoạt động này.

DW trích số liệu cho biết giai đoạn 2021-2024, nhập khẩu dầu Nga của Ấn Độ tăng 19 lần, lên 1,9 triệu thùng một ngày. Trong khi đó, mức tăng của Trung Quốc là 50%, lên 2,4 triệu thùng một ngày.

Theo CNBC, đây là tín hiệu mới nhất cho thấy ông Trump đang hiện thực hóa lời đe dọa trừng phạt các quốc gia mua dầu Nga, trong bối cảnh ông liên tục gia tăng giọng điệu cứng rắn về cuộc xung đột Ukraine những tuần gần đây.

Hà Thu (theo Reuters)