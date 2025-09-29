Ông Trump sẽ dự cuộc họp cùng hàng trăm tướng Mỹ

Tổng thống Trump sẽ dự cuộc họp với hàng trăm tướng lĩnh tại bang Virginia, cho biết sự kiện bàn về những thành tựu trong lĩnh vực quân sự.

"Đây là cuộc họp tuyệt đẹp, nơi chúng tôi bàn về những thành tựu trong lĩnh vực quân sự, chúng ta đang trong trạng thái tốt thế nào và nhiều điều tốt đẹp, tích cực khác. Tất cả đều là thông điệp lạc quan", Tổng thống Mỹ Donald Trump nói trong cuộc phỏng vấn với NBC News ngày 28/9.

Lãnh đạo Mỹ khẳng định cuộc họp sẽ có mặt "những người tuyệt vời" và nhấn mạnh tất cả "đều vì tinh thần đoàn kết". "Chúng tôi sẽ nói về những gì mình làm, họ làm và cách thức thực hiện", ông cho hay.

Truyền thông Mỹ trước đó đưa tin ông Trump sẽ tham dự cuộc họp gấp với sự tham gia của hàng trăm tướng Mỹ tại căn cứ thủy quân lục chiến Quantico ở bang Virginia, dự kiến diễn ra ngày 30/9.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng ngày 25/9. Ảnh: AP

Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth ngày 25/9 yêu cầu hàng trăm tướng lĩnh Mỹ đang làm nhiệm vụ, trong đó có các chỉ huy đang triển khai trên khắp thế giới, về nước dự họp. Sự kiện này được đánh giá là có quy mô chưa từng có, nhiều sĩ quan cấp cao phải di chuyển hàng nghìn km tới nơi tổ chức trong thời gian ngắn.

Thông báo ban đầu khiến nhiều người lo ngại rằng lãnh đạo Lầu Năm Góc sẽ tập hợp giới tướng lĩnh để thông báo miễn nhiệm hoặc giáng chức họ. Các nguồn tin am hiểu tình hình sau đó cho biết cuộc họp sẽ giống buổi động viên tinh thần, trong đó ông Hegseth nhấn mạnh tầm quan trọng của "tinh thần chiến binh" và phác thảo tầm nhìn mới cho quân đội Mỹ.

Bộ trưởng Hegseth tuyên bố sẽ giảm 20% lượng sĩ quan cấp tướng và từng cách chức khoảng 20 sĩ quan cấp cao. Ông đang xem xét hạ cấp chỉ huy tại một số đơn vị từ đại tướng xuống trung tướng, đề xuất hợp nhất các bộ tư lệnh tác chiến để tập trung vào khu vực châu Phi, Trung Đông, Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Động thái diễn ra trong lúc chính quyền Tổng thống Trump dự kiến chuyển hướng đáng kể với nguồn lực quốc phòng, từ chuẩn bị cho xung đột tiềm tàng với cường quốc khác sang tập trung cao độ vào phòng thủ nội địa và hoạt động quân sự trong nước.

Nguyễn Tiến (Theo Washington Post, AFP, AP)