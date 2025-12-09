Ông Trump sắp tung 12 tỷ USD giải cứu nông dân Mỹ

Ngày 8/12, Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố gói hỗ trợ 12 tỷ USD cho các nông dân Mỹ chịu tác động từ chính sách thương mại của mình.

Thông báo đưa ra trong một cuộc họp tại Nhà Trắng, có sự tham gia của Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent, Bộ trưởng Nông nghiệp Brooke Rollins và các thành viên Quốc hội Mỹ. Đại diện các nông dân trồng ngô, bông, cao lương, đậu nành, gạo, lúa mì, khoai tây và chăn nuôi gia súc cũng có mặt.

"Kế hoạch này mang lại sự ổn định cần thiết cho nông dân, giúp họ tiếp tục hạ giá lương thực cho các gia đình Mỹ", ông nói.

Nông dân thu hoạch đậu nành trên một cánh đồng ở Rippey, bang Iowa tháng 10/2019. Ảnh: AFP

Gói hỗ trợ cũng nhằm củng cố nhóm cử tri trung thành của ông Trump. Nhóm này vẫn ủng hộ Tổng thống Mỹ, dù chịu thiệt hại hàng tỷ USD doanh thu từ căng thẳng thương mại với Trung Quốc. Trước đó, nông dân và các nghị sĩ Cộng hòa tại các bang nông nghiệp đã đề nghị hỗ trợ để mua hạt giống, phân bón và các chi phí khác cho vụ mùa năm sau.

Rollins cho biết 11 tỷ USD được giải ngân chậm nhất là ngày 28/2. Khoản tiền còn lại sẽ được phân bổ sau đó.

Bessent nhận định khoản thanh toán này là "cầu nối thanh khoản trong giai đoạn điều chỉnh" với người nông dân, cho đến khi họ nhìn thấy lợi ích từ các chính sách của ông Trump. Mức chi này được bù đắp bởi thuế nhập khẩu.

Dù vậy, nghị sĩ đảng Dân chủ Amy Klobuchar - thành viên Ủy ban Nông nghiệp Thượng viện cho rằng chính các chính sách thương mại của ông Trump khiến nông dân thiệt hại. "Cách đơn giản nhất để mang lại sự chắc chắn cho người nông dân là chấm dứt thuế nhập khẩu", bà nói.

Hồi tháng 10, chính phủ Mỹ được kỳ vọng công bố gói hỗ trợ 15 tỷ USD. Tuy nhiên, Rollins cho biết đợt đóng cửa chính phủ 43 ngày làm chậm kế hoạch này.

Năm nay, nông dân Mỹ đối mặt với chi phí cao do giá đầu vào, như hạt giống, phân bón tăng. Nông dân đậu nành thì dự báo có năm thua lỗ thứ 3 liên tiếp, theo Hiệp hội Đậu nành Mỹ.

Tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ khẳng định sẽ hỗ trợ thêm cho các nông dân, như loại bỏ quy định về môi trường với máy móc nông nghiệp, nhằm hạ giá thiết bị. Ông cũng cho biết đã đề nghị Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tăng mua đậu nành Mỹ.

Trong nhiệm kỳ đầu tiên, ông Trump hỗ trợ 23 tỷ USD cho nông dân Mỹ chịu tác động từ chính sách thương mại. Năm nay, nhóm này được kỳ vọng nhận 40 tỷ USD.

Hà Thu (theo Reuters)