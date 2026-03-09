Ông Trump nói tân lãnh tụ Iran 'phải được Mỹ phê chuẩn'

Tổng thống Mỹ cảnh báo tân Lãnh tụ Tối cao Iran, trong khi Tehran khẳng định Washington không được can thiệp vào công việc nội bộ.

"Người đó sẽ phải được Mỹ phê chuẩn. Nếu không nhận được sự phê chuẩn từ chúng tôi, ông ấy sẽ không trụ được lâu đâu", Tổng thống Mỹ Donald Trump nói trong cuộc phỏng vấn với đài ABC hôm 8/3, khi bình luận về thông tin Iran đã bầu được Lãnh tụ Tối cao.

Tổng thống Mỹ nhấn mạnh Washington muốn tránh tái diễn vòng lặp khủng hoảng với Tehran, đồng thời kiên quyết duy trì mục tiêu ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân và không muốn mối lo ngại này tái xuất hiện trong tương lai. "Chúng tôi không muốn cứ 10 năm lại phải quay lại xử lý vấn đề này, đặc biệt là khi không còn tổng thống hành động quyết đoán như tôi", ông nói thêm.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Phòng Bầu dục, Nhà Trắng, hôm 3/3. Ảnh: AP

Trong cuộc phỏng vấn được đài NBC công bố cùng ngày, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tái khẳng định rằng Washington không được phép can thiệp vào các vấn đề nội bộ của Tehran và lựa chọn Lãnh tụ Tối cao là quá trình do người Iran định đoạt.

Ông nhấn mạnh bộ máy chính quyền Iran vẫn hoạt động bình thường và "mọi thứ vẫn ở đúng vị trí của nó", dù nhiều quan chức cấp cao đã thiệt mạng. Ông Araghchi cho rằng Tổng thống Trump "cần xin lỗi nhân dân Iran và các quốc gia trong khu vực" vì những chết chóc, tàn phá mà xung đột hiện nay gây ra.

Ngoại trưởng Iran phản bác yêu cầu "đầu hàng vô điều kiện" từ Tổng thống Trump, khẳng định kịch bản đó sẽ không bao giờ xảy ra và Tehran sẽ "tiếp tục kháng cự dù cuộc chiến kéo dài bao lâu đi nữa".

Nhà ngoại giao Iran cảnh báo dù Washington có đề xuất ngừng bắn vào thời điểm này, Tehran cũng chưa chắc chấp nhận. "Sau khi tấn công chúng tôi lần thứ hai chỉ trong vòng một năm, họ lại đòi ngừng bắn nữa sao. Làm sao có thể như thế được. Chiến tranh phải chấm dứt vĩnh viễn. Nếu các bên không đạt được điều này, chúng tôi sẽ tiếp tục chiến đấu", ông nói.

Các phát biểu được đưa ra sau khi truyền thông Iran đưa tin Hội đồng Chuyên gia đã chọn ra được tân Lãnh tụ Tối cao. Một số thành viên hội đồng cho biết người được chọn nhận "đồng thuận đa số" và từng được phía Mỹ nhắc tên, song danh tính người này vẫn chưa được công bố.

Lãnh tụ Tối cao là vị trí có quyền lực chính trị và tôn giáo cao nhất của Iran, đồng thời nắm giữ quyền quyết định cuối cùng đối với các vấn đề quốc gia. Ông Ali Khamenei giữ cương vị này từ năm 1989 cho đến khi thiệt mạng trong đòn tập kích mở đầu chiến dịch của Mỹ - Israel hôm 28/2.

Một nguồn tin cho rằng Mojtaba Khamenei, 56 tuổi, con trai ông Ali Khamenei, có thể sẽ trở thành tân Lãnh tụ Tối cao Iran. Mojtaba Khamenei có tầm ảnh hưởng sâu rộng ở Iran, cũng như liên hệ chặt chẽ với Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) và lực lượng dân quân tình nguyện Basij.

Thanh Danh (Theo Times of Israel, Reuters, Independent)