Ông Trump nói đang đàm phán với 'lãnh đạo hàng đầu' của Iran

Tổng thống Mỹ nói đang đàm phán với một lãnh đạo cấp cao Iran để chấm dứt xung đột, nhưng người này không phải Lãnh tụ Tối cao Mojtaba Khamenei.

"Đó là một lãnh đạo cấp cao. Đừng quên rằng chúng ta đã hạ sát giới lãnh đạo của họ ở giai đoạn một, giai đoạn hai và phần lớn giai đoạn ba. Nhưng chúng tôi đang làm việc với một người mà tôi tin là được kính trọng nhất và là lãnh đạo", Tổng thống Mỹ Donald Trump nói ngày 23/3, khi được hỏi ông đang đàm phán với ai ở Iran.

Tổng thống Mỹ không tiết lộ "lãnh đạo cấp cao" này là ai, nhưng cho biết đặc phái viên về Trung Đông Steve Witkoff và con rể ông là Jared Kushner đã tham gia đàm phán với phía Iran.

Tuyên bố được Tổng thống Mỹ đưa ra sau khi ông nói rằng Mỹ và Iran trong hai ngày qua đã có những cuộc trao đổi rất tốt đẹp và hiệu quả về việc giải quyết toàn diện, triệt để các hành động thù địch ở Trung Đông. Tuy nhiên, Fars và Mehr News, những hãng tin có liên hệ với Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) bác bỏ tuyên bố của ông Trump, nói rằng nước này không có liên hệ nào với Mỹ.

Khi phóng viên hỏi thêm rằng liệu Mỹ có đang thảo luận với Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei hay không, ông Trump phủ nhận.

"Chúng tôi chưa nghe tin gì về người này. Thi thoảng các bạn sẽ thấy có tuyên bố được phía Iran đưa ra, nhưng chúng tôi không rõ ông ấy còn sống hay không", Tổng thống Trump nói.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Palm Beach, Florida, ngày 23/3. Ảnh: AP

Ông chủ Nhà Trắng cho biết thêm phía Mỹ và Iran đã đạt được 15 điểm đồng thuận trong quá trình đàm phán, nhưng ông chỉ nêu một điểm là Tehran "cam kết không sở hữu vũ khí hạt nhân", điều mà nước này từng tuyên bố trước đây.

"Tôi cho rằng họ đã làm rất tốt. Tôi nghĩ rằng nếu họ tiếp tục thực hiện điều đó, cuộc xung đột này sẽ chấm dứt một cách triệt để", ông Trump nói, thêm rằng Iran là bên đề xuất đàm phán.

Đối với vấn đề eo biển Hormuz, Tổng thống Mỹ nói nó sẽ "sớm được mở cửa" và Washington - Tehran sẽ cùng nhau kiểm soát tuyến hàng hải huyết mạch này.

"Tôi và đại giáo chủ tiếp theo của Iran, bất cứ người đó là ai, sẽ làm việc này", ông Trump nói, thêm rằng sẽ "có thay đổi chế độ" ở Iran. Ông không nêu chi tiết về thông tin này.

Tổng thống Mỹ tiết lộ thêm rằng nhóm người mà Mỹ đang đàm phán "rất biết điều và vững vàng". "Những người ở bên trong hệ thống đó biết họ là ai, họ rất được kính trọng, và có lẽ một trong số họ sẽ chính là người mà chúng tôi đang tìm kiếm".

Ông Trump trước đó thông báo đang đàm phán với Iran để giải quyết xung đột giữa hai bên và hủy kế hoạch không kích các nhà máy điện nước này theo thời hạn 48 giờ đưa ra trước đó.

Iran chưa đưa ra phản hồi chính thức với các tuyên bố của ông Trump. Tuy nhiên, Fars cho rằng ông Trump hủy tối hậu thư "sau khi nghe được rằng Iran sẽ đáp trả bằng cách tấn công mọi nhà máy điện trong khu vực".

Sau khi Mỹ - Israel phát động cuộc tấn công vào Iran ngày 28/2, Tehran đã gần như đóng cửa eo biển Hormuz để đáp trả, buộc các quốc gia phụ thuộc vào tuyến vận tải này phải gấp rút tìm tuyến thay thế và sử dụng nguồn dự trữ.

Mỹ gần đây tăng cường lực lượng, khí tài và kêu gọi đồng minh hỗ trợ để mở lại eo biển Hormuz, trong khi Iran đã "đặc cách" cho tàu thuyền một số nước đi qua, nhưng đe dọa sẽ tấn công bất cứ tàu nào của Mỹ, Israel hoặc đồng minh đi qua khu vực.

Các cuộc giao tranh trong ba tuần qua đã khiến hơn 2.000 người thiệt mạng trên khắp Trung Đông. Sự gián đoạn nguồn cung từ vùng Vịnh cũng khiến giá nhiên liệu toàn cầu tăng vọt, dẫn đến nguy cơ lạm phát trên diện rộng.

Ngọc Ánh (Theo CNN, AFP, AP)