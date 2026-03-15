Ông Trump: 'Nhiều nước sẽ điều tàu chiến đến Eo biển Hormuz'

Tổng thống Trump cho biết nhiều quốc gia sẽ đưa tàu chiến đến Eo biển Hormuz để cùng Mỹ đảm bảo an toàn cho tuyến hàng hải này.

"Nhiều quốc gia, đặc biệt là những bên bị ảnh hưởng bởi việc Iran phong tỏa Eo biển Hormuz, sẽ điều tàu chiến đến khu vực, phối hợp với Mỹ để bảo đảm tuyến hàng hải này luôn mở và an toàn", Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên mạng xã hội Truth Social ngày 14/3. Ông không nêu cụ thể đây là những nước nào.

Tổng thống Trump cho biết Mỹ đã "phá hủy 100% năng lực quân sự của Iran". Ông thêm rằng dù bị đánh bại nặng nề, Tehran vẫn có thể dễ dàng phóng một vài máy bay không người lái, thả thủy lôi hoặc bắn tên lửa tầm ngắn vào tuyến đường biển này.

"Hy vọng Trung Quốc, Pháp, Nhật Bản, Hàn Quốc, Anh cùng những bên khác đang bị ảnh hưởng bởi việc gián đoạn do tác nhân con người này cũng sẽ điều tàu tới khu vực để bảo đảm Eo biển Hormuz không còn bị đe dọa bởi một quốc gia có bộ máy lãnh đạo đã bị vô hiệu hóa hoàn toàn", Tổng thống Mỹ tiếp tục.

Ông chủ Nhà Trắng cảnh báo trong thời gian này, Mỹ sẽ tiếp tục oanh tạc dữ dội dọc theo bờ biển và liên tục bắn chìm các tàu thuyền của Iran. "Không bằng cách này thì cách khác, chúng ta sẽ sớm đưa Eo biển Hormuz mở cửa, an toàn và tự do trở lại", ông tuyên bố.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng ngày 12/3. Ảnh: AFP

Các đồng minh của Mỹ đến nay vẫn chần chừ trong việc hỗ trợ quân sự cho chiến dịch mà nước này phát động nhằm vào Iran hôm 28/2, nhưng đều đã triển khai tàu chiến để ứng phó với cuộc xung đột đang lan rộng.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 9/3 đã thăm tàu sân bay Charles de Gaulle đang ở Địa Trung Hải. Ông tuyên bố Paris cùng đồng minh đang chuẩn bị cho một nhiệm vụ "phòng vệ" để mở cửa Eo biển Hormuz.

Ngày 10/3, một tàu chiến Anh đã rời cảng ở miền nam nước này đến phía đông Địa Trung Hải "để tăng cường khả năng phòng vệ cho Anh tại khu vực", sau vụ căn cứ Akrotiri của London trên đảo Cyprus bị tấn công bằng drone.

Vị trí eo biển Hormuz. Đồ họa: Guardian

Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) ngày 3/3 tuyên bố đã đóng cửa Eo biển Hormuz và sẽ tấn công mọi tàu cố đi qua. Động thái khiến giá dầu biến động mạnh do Eo biển Hormuz được ví như "yết hầu" với dòng chảy năng lượng thế giới, nơi khoảng 20% lượng dầu toàn cầu đi qua.

IRGC ngày 9/3 cảnh báo Trung Đông sẽ không thể xuất khẩu "dù chỉ một lít dầu" nếu Mỹ và Israel tiếp tục tấn công đất nước họ. Tân Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei ngày 12/3 khẳng định nước này sẽ tiếp tục phong tỏa Eo biển Hormuz nếu giao tranh tiếp tục kéo dài và coi đó là hành động phù hợp.

Như Tâm (Theo Reuters, AFP)