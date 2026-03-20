Ông Trump: NATO 'hèn nhát'

Tổng thống Trump chỉ trích các đồng minh NATO là "những kẻ hèn nhát" vì không đáp ứng yêu cầu hỗ trợ Mỹ mở lại eo biển Hormuz.

"Không có Mỹ, NATO chỉ là hổ giấy", Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên mạng xã hội Truth Social ngày 20/3, các buộc các thành viên liên minh quân sự này không muốn tham gia cuộc chiến chống lại Iran.

Ông khẳng định cuộc chiến "đã thắng về mặt quân sự", cho rằng các thành viên NATO "cứ phàn nàn về giá dầu cao mà không muốn giúp mở lại eo biển Hormuz", nhấn mạnh đây là lý do duy nhất đẩy giá dầu tăng cao.

"Quá dễ dàng cho họ, với quá ít rủi ro. Đúng là những kẻ hèn nhát, và chúng tôi sẽ ghi nhớ", Tổng thống Mỹ viết.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại sự kiện ở Nhà Trắng ngày 20/3. Ảnh: AP

Ông Trump gần đây kêu gọi NATO cùng một số quốc gia trên thế giới triển khai tàu chiến để giúp khai thông eo biển Hormuz, nơi đang bị Iran gần như phong tỏa, khiến tuyến hàng hải huyết mạch này tê liệt.

6 cường quốc, bao gồm Anh, Pháp, Đức và Nhật Bản hôm 19/3 cho biết họ sẵn sàng "đóng góp vào những nỗ lực thích hợp" để bảo đảm an ninh eo biển Hormuz, nhưng chưa chính thức cam kết hành động cụ thể nào.

Đức và Italy đã loại trừ việc làm bất cứ điều gì trước khi có thỏa thuận ngừng bắn cho xung đột hiện tại ở Trung Đông.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron phát biểu sau hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu (EU) tại Brussels rằng bảo vệ luật pháp quốc tế và thúc đẩy giảm leo thang là "điều tốt nhất chúng ta có thể làm".

"Tôi chưa nghe thấy ai ở đây bày tỏ ý muốn tham gia vào xung đột này, mà hoàn toàn ngược lại", ông nói.

Vị trí eo biển Hormuz. Đồ họa: Guardian

Ông Trump từ lâu bày tỏ hoài nghi về vai trò của liên minh quân sự phương Tây và nhiều lần chỉ trích NATO trong những ngày gần đây. Ông thậm chí cho rằng Mỹ cần xem xét lại tư cách thành viên trong khối NATO.

Kể từ khi xung đột giữa Iran với Mỹ và Israel nổ ra cuối tháng 2, hoạt động ở eo biển Hormuz đã gần như đình trệ hoàn toàn. Tuyến hàng hải này vốn vận chuyển khoảng 20% nguồn cung dầu toàn cầu. Bên cạnh đó, các cuộc tập kích vào cơ sở hạ tầng dầu khí ở vùng Vịnh trong những ngày qua càng khiến thị trường năng lượng thêm chao đảo, với giá dầu liên tục gia tăng.

Thanh Tâm (Theo AFP, Reuters)